Scudetto Cagliari: I 50 anni festeggiati tra TV, Radio e Balconi!
I 50 anni dello Scudetto del Cagliari festeggiati nel weekend della Santa Pasqua: tra le cose che la Pandemia ci ha portato via, ci sono anche i festeggiamenti in grande stile che il Cagliari calcio stava preparando per celebrare i 50 anni dalla matematicità del primo scudetto rossoblù.
Era infatti il 12 aprile 1970 in giorno in cui il Cagliari conquistò ufficialmente lo Scudetto della Serie A di calcio, con ben due giornate d’anticipo, battendo per 2-0 il Bari 2-0, reti di Gigi Riva e Bobo Gori, tra le urla di giubili i uno stadio Amsicora gremito in ogni ordine di posti.
Una di quelle favole che solo lo sport sa regalare, con i piccoli che battono i grandi, un’isola fino a quel momento negletta che primeggia sugli squadroni del nord industriale. Classifica (trovate qui tutte le statistiche della seria A 1969/70):
- Cagliari 45 punti (miglior attacco e miglior difesa),
- Inter 41,
- Juventus 38,
- Milan 36.
Una storia di rivincita sociale, i cui artefici sono entrati nella mitologia di un’isola intera, Arrica e Scopigno prima di tutti, ma poi i leggendari:
- Albertosi
- Martiradonna
- Zignoli
- Cera
- Niccolai
- Tomasini
- Domenghini
- Nenè
- Gori
- Greatti
- GiggiRiva
Scudetto Cagliari Calcio, noi lo festeggiamo lo stesso:
Ecco una panoramica degli speciali dedicati alla vittoria del mitico scudetto del Cagliari sulle TV e Radio nazionali, più l’iniziativa del Cagliari calcio!
Balconi:
🏠 | IO RESTO A CASA Il 12 aprile si avvicina… 🥰 Celebriamo insieme lo #5cudett0 🎉 1️⃣ Colora di rossoblù il tuo…Pubblicato da Cagliari Calcio su Giovedì 9 aprile 2020
TV:
Sabato:
- RaiSport (RaiSport più HD), ore 20.20, in prima serata si terrà lo speciale: “Ti ricordo ancora: lo Scudetto del Cagliari 1970“
Domenica:
- Sky Sport Serie A diventa #SkyCagliari50: per tutta la giornata una ricca programmazione accompagnerà i tifosi tra le partite e i racconti di chi quell’anno lo visse in prima persona.
- Rai 2: ore 24.00, alla vittoria dello Scudetto del Cagliari verrà dedicata la prima parte de “La Domenica Sportiva“.
Radio:
Domenica:
- Radio 1 Rai: dalle ore 14 ospiterà un lungo speciale, con l’intervento dei campioni rossoblù.