Scudetto Cagliari: I 50 anni festeggiati tra TV, Radio e Balconi!

I 50 anni dello Scudetto del Cagliari festeggiati nel weekend della Santa Pasqua: tra le cose che la Pandemia ci ha portato via, ci sono anche i festeggiamenti in grande stile che il Cagliari calcio stava preparando per celebrare i 50 anni dalla matematicità del primo scudetto rossoblù.

Era infatti il 12 aprile 1970 in giorno in cui il Cagliari conquistò ufficialmente lo Scudetto della Serie A di calcio, con ben due giornate d’anticipo, battendo per 2-0 il Bari 2-0, reti di Gigi Riva e Bobo Gori, tra le urla di giubili i uno stadio Amsicora gremito in ogni ordine di posti.

Una di quelle favole che solo lo sport sa regalare, con i piccoli che battono i grandi, un’isola fino a quel momento negletta che primeggia sugli squadroni del nord industriale. Classifica (trovate qui tutte le statistiche della seria A 1969/70):

Cagliari 45 punti (miglior attacco e miglior difesa), Inter 41, Juventus 38, Milan 36.

Una storia di rivincita sociale, i cui artefici sono entrati nella mitologia di un’isola intera, Arrica e Scopigno prima di tutti, ma poi i leggendari:

Albertosi Martiradonna Zignoli Cera Niccolai Tomasini Domenghini Nenè Gori Greatti GiggiRiva

Scudetto Cagliari Calcio, noi lo festeggiamo lo stesso:

Ecco una panoramica degli speciali dedicati alla vittoria del mitico scudetto del Cagliari sulle TV e Radio nazionali, più l’iniziativa del Cagliari calcio!

Balconi:

🏠 | IO RESTO A CASA Il 12 aprile si avvicina… 🥰 Celebriamo insieme lo #5cudett0 🎉 1️⃣ Colora di rossoblù il tuo… Pubblicato da Cagliari Calcio su Giovedì 9 aprile 2020

TV:

Sabato:

RaiSport (RaiSport più HD), ore 20.20, in prima serata si terrà lo speciale: “Ti ricordo ancora: lo Scudetto del Cagliari 1970“

Domenica:

Sky Sport Serie A diventa #SkyCagliari50 : per tutta la giornata una ricca programmazione accompagnerà i tifosi tra le partite e i racconti di chi quell’anno lo visse in prima persona.

: per tutta la giornata una ricca programmazione accompagnerà i tifosi tra le partite e i racconti di chi quell’anno lo visse in prima persona. Rai 2: ore 24.00, alla vittoria dello Scudetto del Cagliari verrà dedicata la prima parte de “La Domenica Sportiva“.

Radio:

Domenica:

Radio 1 Rai: dalle ore 14 ospiterà un lungo speciale, con l’intervento dei campioni rossoblù.

Murale dedicato a Gigi Riva e allo Scudetto del Cagliari calcio, che richiama le prime pagine dei quotidiani sportivi dell’epoca. Si trova a San Gavino Monreale, foto dal sito monumentisangavino.it, che vi invitiamo a visitare.