Settimana Santa 2020 a Iglesias, oggi pomeriggio lo streaming della deposizione del Cristo dalla croce: riti e processioni della Settimana Santa sono state bloccate in tutta l’Isola dalla pandemia del coronavirus Covid-19, ad Iglesias però l’Arciconfraternita del Santo Monte aveva promesso delle iniziative social in streaming.

Bene, alle ore 15,00 di oggi,10 aprile 2020, venerdì Santo, sulla pagina Facebook dell’arciconfraternita verrà trasmesso un video precedentemente registrato e montato, dove in sottofondo a delle immagini inerenti la Settimana Santa di Iglesias verrà declamato un messaggio del Sodalizio alla città e, successivamente, si ascolterà l’antica supplica che un confratello del Santo Monte ha il compito di leggere durante il rituale della deposizione del Cristo dalla croce.

Si badi bene non si tratta della diretta streaming delle operazioni di deposizione del Cristo, come comparso su alcuni organi di stampa. Tali operazioni infatti, quest’anno non potranno avvenire per ovvi motivi.