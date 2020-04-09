Sardegna, in vendita biglietti per la continuità territoriale con Alitalia: dalla giornata di ieri sono in vendita i biglietti per volare in continuità territoriale con Alitalia dal 17 aprile al 24 ottobre 2020. Le rotte interessate sono quelle che collegano i 3 aeroporti sardi di Cagliari, Olbia e Alghero con Milano Linate e Roma Fiumicino.

Per la verità sono al momento in vendita solo i biglietti per i voli dei periodi in cui sarà in vigore la tariffa unica (dal 17 aprile al 14 giugno 2020 e dal 16 settembre al 24 ottobre 2020), mentre l’operativo del periodo con doppio schema tariffario (in estate, dal 15 giugno al 15 settembre 2020) sarà acquistabile a partire dal prossimo 15 aprile 2020.

Bisogna però tenere presente anche i problemi e le restrizioni agli spostamenti causati dalla pandemia di Coronavirus Covid-19.

Si precisa infatti che:

Alitalia potrà avviare i collegamenti su Alghero e Olbia dal 17 aprile 2020 solo nel caso non sussista più la prescrizione contenuta nel decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, che, a seguito dell’emergenza Covid-19, ha disposto fino al 13 aprile 2020 la temporanea chiusura di alcuni aeroporti italiani , tra cui i due scali nel nord della Sardegna. Ricordo che in Sardegna in tale lasso di tempo rimane operativo il solo aeroporto di Cagliari .

dal 17 aprile 2020 solo nel caso non sussista più la prescrizione contenuta nel decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, che, a seguito dell’emergenza Covid-19, ha disposto fino al 13 aprile 2020 la , tra cui i due scali nel nord della Sardegna. Ricordo che in Sardegna . Poiché fino al 13 aprile 2020 – sempre che la misura non venga prorogata – rimarrà chiuso anche l’aeroporto di Linate, i voli in continuità da e per Milano opereranno sull’aeroporto di Malpensa.

Prenotazioni:

Per le prenotazioni potete recarvi anche adesso sul sito di Alitalia, vi ricordo che per adesso per entrare o uscire dalla Sardegna serve l’autorizzazione della Regione.

Cagliari, ad aprile e maggio solo 4 voli garantiti su Roma e 2 su Milano:

Inoltre, in considerazione delle restrizioni vigenti e dell’effetto dissuasivo che il Coronavirus ha determinato sulla domanda di servizi aerei, Alitalia ha condiviso con la Regione Sardegna un operativo specifico per i mesi di aprile e maggio che prevede 4 voli quotidiani di andata e ritorno sul collegamento Cagliari-Roma Fiumicino e 2 voli giornalieri di andata e ritorno su tutte le altre rotte in continuità territoriale.

Cagliari, a giugno garantiti 6 al giorno su Roma e 4 al giorno su Milano:

Dal mese di giugno Alitalia incrementerà i voli di andata e ritorno che diventeranno 6 al giorno sulla Cagliari-Roma Fiumicino e 4 al giorno sulle altre tratte.

Possibile aumento dei posti disponibili:

Alitalia si mantiene inoltre in stretto contatto con la Regione Sardegna per verificare l’andamento delle prenotazioni ed eventualmente aggiungere ulteriori voli nel caso si manifestasse una ripresa della domanda tale da giustificare un numero superiore di servizi giornalieri. Inutile dire che molto dipenderà dall’andamento della pandemia di Covid-19 e sulla’eventuale allentamento nelle restrizioni nei viaggi delle persone da e per la nostra isola.

Tariffa unica dal 17 aprile al 14 giugno 2020:

Per quanto riguarda il regime tariffario dei voli in continuità, dal 17 aprile al 14 giugno 2020 e dal 16 settembre al 24 ottobre 2020 sarà in vigore un’unica tariffa per i residenti e per i non residenti in Sardegna.

Tariffe dal 15 giugno al 15 settembre 2020:

Dal 15 giugno al 15 settembre 2020 saranno invece disponibili due diversi schemi tariffari, uno per i residenti e l’altro per i non residenti nell’isola.