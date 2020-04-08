Coronavirus: 800 euro dalla Regione Sardegna alle famiglie in difficoltà!

Regione Sardegna, 800 euro alle famiglie in difficoltà per il Covid 2019: in un momento in cui su Facebook e sui social non si fa altro che leggere delle difficoltà delle famiglie sarde alle prese con l’emergenza coronavirus, che costringe in molti a restare a casa e non lavorare, e con una stagione turistica estiva alle porte che molto probabilmente non partirà, arriva il sostegno della Regione Sardegna.

La Regione Sardegna infatti, guidata da Christian Solinas, ha approvato con il contributo di tutte le forze politiche, il pacchetto economico di sostegno alle famiglie sarde danneggiate dalla crisi.

Regione Sardegna, 120 milioni per le famiglie sarde:

Si tratta di un impegno importante: 120 milioni di euro, contro i 400 milioni di euro stanziati dal Governo nazionale per tutti gli italiani.

Lo scopo è resistere allo tsunami economico portato dalla pandemia di Covid-19 e porre le basi per ripartire.

Arrivano 800 euro a famiglia:

Previsti 800 euro mensili ai nuclei familiari, aperto anche ai titolari di partite IVA delle attività sospese a causa dell’emergenza e ai lavoratori precari. Per le famiglie con più di tre componenti è prevista una somma aggiuntiva di 100 euro per ogni persona. Il contributo sarà erogato attraverso i Comuni.

AGGIORNAMENTO: Ecco i criteri di assegnazione e come presentare la domanda:

La Giunta regionale ha emanato l’apposita delibera che fissa con precisione sia i criteri di assegnazione, sia le modalità con la quale le somme verranno erogate. La priorità è quella di dare un contributo dignitoso alle famiglie in questa fase di emergenza. Ecco come presentare la domanda, che verrà inoltrata presso il proprio Comune di appartenenza.

Ricordo che sono inclusi anche coloro che riceveranno i famosi 600 euro da parte dello Stato, in questo caso però, la Regione elargirà solo la differenza tra 800 e 600 euro (200 euro).

