Ricetta dei conchiglioni, lumaconi o cannelloni ai carciofi sardi

Ricetta dei lumaconi o conchiglioni o cannelloni ai carciofi sardi: quella che vi proponiamo oggi è una ricetta “fusion” tra cucina sarda e italiana, per goderci gli ottimi carciofi sardi, o meglio il “Carciofo spinoso di Sardegna D.O.P.“. Noi abbiamo utilizzato i prelibati carciofi di Villasor, uno dei maggiori centri di produzione isolana di questo gustosissimo ortaggio!

Si tratta di un piatto molto gustoso, da preparare nel periodo di produzione di carciofi e che volendo si può consumare subito o congelare ed utilizzare in seguito per occasioni speciali.

Fatta salva la pulizia dei carciofi, che richiede il suo tempo, la preparazione è molto veloce, un piatto semplice adatto a chiunque, anche a chi non ha molta esperienza dietro i fornelli!

Non solo, nel caso abbiate necessità di ottimizzare i tempi e di organizzarvi in una certa maniera, le fasi di preparazione possono svolgersi anche in due giorni.

Ingredienti:

Per la pasta:

24 conchiglioni, lumaconi o cannelloni di pasta all’uovo

Per il ripieno:

Carciofo spinoso di Sardegna D.O.P.

12 carciofi con il gambo,

2 spicchi d’aglio,

1 cipolla medio-grande,

sale,

pepe,

prezzemolo,

1 rametto di maggiorana (facoltativo),

1 rametto di timo (facoltativo),

1 o 2 foglie d’alloro (facoltativa),

2 uova,

4 cucchiai di parmigiano,

80 g circa di casizolu (provola sarda).

Per condire:

Sugo di pomodoro preparato con passata o pelati,

1 spicchio d’aglio,

1 cipolla, prezzemolo e basilico fresco.

Parmigiano grattugiato.

Tempi:

I tempi di preparazione sono come sempre indicativi, dipende infatti anche dalla destrezza di ognuno di noi in cucina, oltre che dagli strumenti a nostra disposizione. Diciamo che in un’ora e 40 minuti circa si dovrebbe avere la pietanza pronta da servire in tavola.

30 minuti circa per la pulizia e il taglio dei carciofi

20 minuti circa per la cottura dei carciofi (dipende dalla tenerezza, a inizio stagione cuociono prima)

7/8 minuti per la precottura della pasta (dipende dalla pasta che acquistate)

10 minuti per farcire la pasta con il ripieno

25/30 minuti per la cottura e la grattinatura finale in forno

Preparazione:

1 – Preparazione e cottura dei carciofi:

Pulire i carciofi, affettarli sottilmente e metterli in acqua acidulata con succo di limone.

2 – Preparazione del ripieno:

Soffriggere aglio e cipolla tritati. Aggiungere i carciofi e rosolarli a fiamma alta. Dopo circa 5 min. insaporire con l’alloro, buona parte del prezzemolo tritato, le foglioline di maggiorana e di timo.

Salare, pepare e far cuocere a tegame coperto, per 10-15 minuti circa (i carciofi devono essere un po’ al dente). A fine cottura aggiustare di sale e pepe.

Quando i carciofi sono freddi aggiungere le uova sbattute e i formaggi, un poco di prezzemolo tritato, regolare di sale e pepe.

3 – Preparazione del sugo e cottura della pasta:

Mettere sul fuoco l’acqua per la pasta e nel frattempo preparare il sugo.

Lessare la pasta per metà del tempo di cottura indicato nella confezione, scolarla e metterla a raffreddare su un panno da cucina.

4 – In seguito (anche il giorno dopo):

Preparare la besciamella, anche con il Bimby (in alternativa potete anche comperare quella già pronta). E’ importante preparare la besciamella in questo momento perché si spalma meglio quando è calda. Se la besciamella non vi piace, o la trovate pesante, potete anche non metterla.

Prendere la teglia e spalmare un poco di besciamella sul fondo (utilizzate del sugo se avete deciso di non mettere la besciamella).

Precisazione: la teglia in alluminio è comoda se dovete congelare i conchiglioni e mangiarli in seguito, anche se non tutti le consigliano per le ricette che contengono sugo. Ai più salutisti consigliamo di usare pirofile in vetro o ceramica.

Riempire i conchiglioni, lumaconi o cannelloni con il ripieno di carciofi e sistemarli in un unico strato in una teglia cosparsa da un velo di besciamella non molto densa.

Aggiungere delle fettine di mozzarella per pizza, poca besciamella e abbondante sugo di pomodoro. Cospargere di abbondante parmigiano grattugiato.

Non abbiamo preso soldi per i prodotti e i marchi presenti nelle foto di questo articolo, ma confermiamo che ci piace mangiare sardo e diamo sempre la precedenza alle produzioni Isolane.

5 – Cottura (anche il giorno successivo):

Cuocere e grattinare in forno già caldo a 200 gradi per 25/30 minuti in base al proprio gusto, all’occhio si presenterà come una comune pasta al forno.

I conchiglioni / lumaconi sono serviti, buon pasto a tutti!

Conservazione, si possono congelare?

Sì certo, le teglie con i conchiglioni (o lumaconi o cannelloni) precotti ripieni si possono preparare il giorno precedente a quello dell’utilizzo. In quest’ultimo caso ricordatevi di metterle in frigorifero (per il giorno dopo), oppure di congelarle.

Se li avete messi in frigo il giorno prima:

La mattina, toglierli dal frigorifero alcune ore prima del pranzo e poi metterli in forno già caldo a 200° per circa 25-30 minuti.

Se sono congelati:

Se sono congelati, toglierli dal freezer 24 ore prima dell’utilizzo e metterli in frigorifero. Alcune ore prima del pasto, toglierli dal frigorifero e cuocerli nel forno già caldo a 200° per circa 25-30 minuti.