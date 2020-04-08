Ricetta dei conchiglioni, lumaconi o cannelloni ai carciofi sardi
Ricetta dei lumaconi o conchiglioni o cannelloni ai carciofi sardi: quella che vi proponiamo oggi è una ricetta “fusion” tra cucina sarda e italiana, per goderci gli ottimi carciofi sardi, o meglio il “Carciofo spinoso di Sardegna D.O.P.“. Noi abbiamo utilizzato i prelibati carciofi di Villasor, uno dei maggiori centri di produzione isolana di questo gustosissimo ortaggio!
Si tratta di un piatto molto gustoso, da preparare nel periodo di produzione di carciofi e che volendo si può consumare subito o congelare ed utilizzare in seguito per occasioni speciali.
Fatta salva la pulizia dei carciofi, che richiede il suo tempo, la preparazione è molto veloce, un piatto semplice adatto a chiunque, anche a chi non ha molta esperienza dietro i fornelli!
Non solo, nel caso abbiate necessità di ottimizzare i tempi e di organizzarvi in una certa maniera, le fasi di preparazione possono svolgersi anche in due giorni.
Ingredienti:
Per la pasta:
- 24 conchiglioni, lumaconi o cannelloni di pasta all’uovo
Per il ripieno:
- 12 carciofi con il gambo,
- 2 spicchi d’aglio,
- 1 cipolla medio-grande,
- sale,
- pepe,
- prezzemolo,
- 1 rametto di maggiorana (facoltativo),
- 1 rametto di timo (facoltativo),
- 1 o 2 foglie d’alloro (facoltativa),
- 2 uova,
- 4 cucchiai di parmigiano,
- 80 g circa di casizolu (provola sarda).
Per condire:
- Sugo di pomodoro preparato con passata o pelati,
- 1 spicchio d’aglio,
- 1 cipolla, prezzemolo e basilico fresco.
- Parmigiano grattugiato.
Tempi:
I tempi di preparazione sono come sempre indicativi, dipende infatti anche dalla destrezza di ognuno di noi in cucina, oltre che dagli strumenti a nostra disposizione. Diciamo che in un’ora e 40 minuti circa si dovrebbe avere la pietanza pronta da servire in tavola.
- 30 minuti circa per la pulizia e il taglio dei carciofi
- 20 minuti circa per la cottura dei carciofi (dipende dalla tenerezza, a inizio stagione cuociono prima)
- 7/8 minuti per la precottura della pasta (dipende dalla pasta che acquistate)
- 10 minuti per farcire la pasta con il ripieno
- 25/30 minuti per la cottura e la grattinatura finale in forno
Preparazione:
1 – Preparazione e cottura dei carciofi:
Pulire i carciofi, affettarli sottilmente e metterli in acqua acidulata con succo di limone.
2 – Preparazione del ripieno:
Soffriggere aglio e cipolla tritati. Aggiungere i carciofi e rosolarli a fiamma alta. Dopo circa 5 min. insaporire con l’alloro, buona parte del prezzemolo tritato, le foglioline di maggiorana e di timo.
Salare, pepare e far cuocere a tegame coperto, per 10-15 minuti circa (i carciofi devono essere un po’ al dente). A fine cottura aggiustare di sale e pepe.
Quando i carciofi sono freddi aggiungere le uova sbattute e i formaggi, un poco di prezzemolo tritato, regolare di sale e pepe.
3 – Preparazione del sugo e cottura della pasta:
Mettere sul fuoco l’acqua per la pasta e nel frattempo preparare il sugo.
Lessare la pasta per metà del tempo di cottura indicato nella confezione, scolarla e metterla a raffreddare su un panno da cucina.
4 – In seguito (anche il giorno dopo):
Preparare la besciamella, anche con il Bimby (in alternativa potete anche comperare quella già pronta). E’ importante preparare la besciamella in questo momento perché si spalma meglio quando è calda. Se la besciamella non vi piace, o la trovate pesante, potete anche non metterla.
Prendere la teglia e spalmare un poco di besciamella sul fondo (utilizzate del sugo se avete deciso di non mettere la besciamella).
Precisazione: la teglia in alluminio è comoda se dovete congelare i conchiglioni e mangiarli in seguito, anche se non tutti le consigliano per le ricette che contengono sugo. Ai più salutisti consigliamo di usare pirofile in vetro o ceramica.
Riempire i conchiglioni, lumaconi o cannelloni con il ripieno di carciofi e sistemarli in un unico strato in una teglia cosparsa da un velo di besciamella non molto densa.
Aggiungere delle fettine di mozzarella per pizza, poca besciamella e abbondante sugo di pomodoro. Cospargere di abbondante parmigiano grattugiato.
5 – Cottura (anche il giorno successivo):
Cuocere e grattinare in forno già caldo a 200 gradi per 25/30 minuti in base al proprio gusto, all’occhio si presenterà come una comune pasta al forno.
Conservazione, si possono congelare?
Sì certo, le teglie con i conchiglioni (o lumaconi o cannelloni) precotti ripieni si possono preparare il giorno precedente a quello dell’utilizzo. In quest’ultimo caso ricordatevi di metterle in frigorifero (per il giorno dopo), oppure di congelarle.
Se li avete messi in frigo il giorno prima:
La mattina, toglierli dal frigorifero alcune ore prima del pranzo e poi metterli in forno già caldo a 200° per circa 25-30 minuti.
Se sono congelati:
Se sono congelati, toglierli dal freezer 24 ore prima dell’utilizzo e metterli in frigorifero. Alcune ore prima del pasto, toglierli dal frigorifero e cuocerli nel forno già caldo a 200° per circa 25-30 minuti.