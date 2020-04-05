Sardegna, nella notte tra martedì e mercoledì la Superluna più bella dell’anno: vi do un consiglio, preparatevi per stasera, perché nella nottata tra martedì 7 e mercoledì 8 aprile 2020 potremo osservare un grandioso spettacolo nei nostri cieli notturni: la Superluna più bella e luminosa dell’anno. L’augurio, se vivete in un appartamento in città, è di avere almeno una finestra che dia nella giusta direzione!

Ma cosa è una Superluna? Vediamo subito tutti i dettagli:

Cosa è una Superluna?

La Superluna si verifica quando il nostro satellite raggiunge la fase della Luna piena in prossimità del perigeo, cioè nel punto della sua orbita più vicino al pianeta Terra. Per questo motivo la Luna diventa “Super“, perché ci appare più grande e luminosa del solito.

Infatti, l’orbita della Luna attorno alla Terra è ellittica e va da un minimo di circa 356 mila ad un massimo di circa 406 mila chilometri (la fonte è la società astronomica G.V. Schiapparelli di Varese). Quest’anno avremmo 4 superlune, per quattro volte cioè la Luna sarà più vicina al suo Perigeo.

Luna più luminosa di quasi il 30%:

Tutto ciò si manifesterà con una luminosità della Luna maggiore del 25/30% rispetto al solito e con una grandezza apparente maggiore dell’11/12% circa.

A che ora si può osservare la Superluna?

Lo spettacolo comincerà martedì 7 aprile 2020 alle ore 20:26 circa e durerà fino alle 07:16 del mattino successivo. La fase di maggiore luminosità sarà alle 4 e mezza del mattino e questo ha creato un po’ di confusione con le date. La Luna era già molto bela e luminosa nella nottata di ieri 6 aprile 2020.

Quando sarà la prossima Superluna?

Quanto alla prossima Superluna, sarà il 7 maggio 2020 e disterà dal nostro pianeta 363.645 chilometri. Trovate qui un calendario lunare completo fin all’intero 2021.

Non solo Superluna ecco il cielo di Aprile 2020 spiegato facile:

Da ultimo un video dedicato agli amici astrofisici dilettanti, perché niente emoziona come osservare il cielo con un telescopio, anche piccolo!

Copyright: foto copertina rilasciata nel pubblico dominio da Pexels via Pixabay.