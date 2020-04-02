Olio di Villacidro al TOP in Italia per il Gambero Rosso!
Gambero Rosso premia l’olio di Villacidro nella sua guida “Oli d’Italia 2020”: nuovo riconoscimento per l’azienda Masoni Becciu di Villacidro, già capace di vincere oltre 130 premi in 11 anni, sia a livello nazionale che internazionale.
Gambero Rosso premia l’olio di Villacidro:
Bene, stavolta la blasonata azienda di Villacidro ha conquistato due importanti riconoscimenti dagli esperti del Gambero Rosso, che hanno redatto la guida “Oli d’Italia 2020“:
- le Tre Foglie per l’olio “Ispiritu Sardu” (con i suoi sentori di erbe officinali, carciofo e foglia di pomodoro),
- il “Premio Speciale Migliore Biologico 2020“.
Così l’azienda esprime la propria soddisfazione per l’ennesimo riconoscimento ricevuto:
Ennesimo riconoscimento e una enorme soddisfazione per noi, soprattutto in questo difficile momento nel quale versano la Sardegna, l’Italia e tutto il mondo, a causa della paralisi economica causata da questa pandemia. Siamo dunque portati a una doverosa riflessione, verso tutte le persone e le imprese che soffrono, e vogliamo dedicare questo nuovo prestigioso riconoscimento alla nostra terra: che sia un piccolo sorriso che porti un barlume di luce e speranza per farci ripartire tutti insieme. Siamo una terra che dimostra sempre e comunque di sapersi rialzare, e con coraggio
Dove comprare l’olio dell’azienda Masoni Becciu?
Vi consigliamo di chiedere direttamente a loro, attraverso la pagina contatti del loro sito web, altrimenti trovate l’ Ispiritu Sardu, nella bottiglia piccola da 25cl, anche su Amazon:
