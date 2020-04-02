Gambero Rosso premia l’olio di Villacidro nella sua guida “Oli d’Italia 2020”: nuovo riconoscimento per l’azienda Masoni Becciu di Villacidro, già capace di vincere oltre 130 premi in 11 anni, sia a livello nazionale che internazionale.

Bene, stavolta la blasonata azienda di Villacidro ha conquistato due importanti riconoscimenti dagli esperti del Gambero Rosso, che hanno redatto la guida “Oli d’Italia 2020“:

Così l’azienda esprime la propria soddisfazione per l’ennesimo riconoscimento ricevuto:

Ennesimo riconoscimento e una enorme soddisfazione per noi, soprattutto in questo difficile momento nel quale versano la Sardegna, l’Italia e tutto il mondo, a causa della paralisi economica causata da questa pandemia. Siamo dunque portati a una doverosa riflessione, verso tutte le persone e le imprese che soffrono, e vogliamo dedicare questo nuovo prestigioso riconoscimento alla nostra terra: che sia un piccolo sorriso che porti un barlume di luce e speranza per farci ripartire tutti insieme. Siamo una terra che dimostra sempre e comunque di sapersi rialzare, e con coraggio