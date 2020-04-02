Tirrenia, riprendono regolarmente le corse dei traghetti per la Sardegna: dopo il blocco dei conti correnti di Tirrenia che ne aveva impedito l’operatività, si è già trovato l’accordo tra la CIN e Tirrenia in amministrazione straordinaria che permette di far ripartire da subito tutte le tratte passeggeri e merci per la Sardegna previste dalla “Convenzione sulla continuità territoriale“.

Per la verità la Sardegna non ha mai corso il rischio di rimanere isolata, primo perché altri armatori, come il gruppo Grendi, si era offerto di coprire le rotte, secondo perché le corse erano state coperte parzialmente da Moby (sempre del gruppo CIN).

Così il comunicato di Tirrenia:

Cin ed il gruppo Moby confermano che rispetteranno tutti i loro impegni nei confronti di ogni soggetto, come la famiglia Onorato ha sempre fatto da cinque generazioni di armatori al servizio da oltre 130 anni della Sardegna, lavorando fattivamente per superare la complessa e sistemica congiuntura attuale continuando ad onorare con responsabilità e senso del dovere i territori serviti e le loro esigenze.

Sicuramente però la questione non finisce qui, vista anche la forte crisi del settore dei trasporti marittimi, con i traghetti che stanno viaggiando vuoti e le prenotazioni per l’estate ferme al palo, il tutto con una situazione debitoria di Tirrenia e Moby che – in base alle news e alle preoccupazioni sindacali raccolte – possiamo descrivere come non facilissima.