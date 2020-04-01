MAN Nuoro tra i 15 musei di arte moderna e contemporanea più importanti d’Italia!
MAN Nuoro tra i 15 musei di arte moderna e contemporanea più importanti d’Italia: c’è anche il Museo MAN di Nuoro, vero e proprio landmark territoriale per la sua importanza nel tessuto culturale della Sardegna, tra i 15 Musei di Arte moderna e contemporanea italiani, scelti da “Rai Cultura” per suo il nuovo speciale “Arte“.
Fondato 1999, il MAN di Nuoro o “Museo d’Arte Provincia di Nuoro” unisce una pluralità di collezioni prima distribuite tra diversi comuni e istituzioni del nuorese. Ospitato in un palazzo del centro storico di Nuoro, il museo presenta la collezione più importante e completa sull’arte sarda del ‘900. Nuove acquisizioni e donazioni hanno fatto crescere col tempo la collazione con numerose opere di arte moderna e contemporanea, che arrivano fino ai giorni nostri.
Tra le opere più iconiche vi è “City” del 1968 di Costantino Nivola, forse l’artista sardo più famoso al mondo. Imperdibili anche i bestiari di Salvatore Fancello. Mentre, tra gli artisti contemporanei più importanti, ricordo le opere di Maria Lai, amatissima in Sardegna e non solo.
Insomma un totale di 600 opere distribuite su 500 metri quadri, in una struttura museale celebre anche per i laboratori dedicati alle scuole e per le tante mostre tematiche, che negli anni hanno migliorato il nostro sguardo sul mondo e arricchito la nostra sensibilità.
Guarda adesso il documentario:
Il breve documentario introduttivo dedicato dalla RAI al MAN (10 minuti) e una scheda del museo stesso, inclusa una selezione delle opere principali, si possono trovare proprio sul sito di RAI Cultura, questa invece è la pagina Facebook ufficiale del MAN.
Giorni e orari di apertura:
Il museo al momento è chiuso a causa delle restrizioni agli spostamenti individuali dovute alla Pandemia del Coronavirus Covid-19.
- Aperto dal martedì alla domenica, anche nei festivi
- Chiuso il lunedì
- Orario continuato dalle ore 10,00 alle 19,00 (orario invernale)
- Orario continuato dalle ore 10,00 alle 20,00 (orario estivo)
Prezzi dei biglietti:
- Intero MAN: 5 euro (over 25);
- Ridotto MAN: 3 euro (dai 18 ai 25 anni);
- Gratuito MAN: under 18 ;
- Gratuito: prima domenica del mese;
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Vi consigliamo di consultare direttamente l’ufficio informazioni in via Sebastiano Satta 27 a Nuoro, sede del museo, che risponde anche al numero di telefono 0784.252110 e all’indirizzo di posta elettronica info@museoman.it. Vi consigliamo inoltre di consultare direttamente il sito web del MAN.
Dove si trova il museo e dove dormire a Nuoro:
La foto copertina è una nostra rielaborazione grafica del materiale a disposizione sul sito del MAN.