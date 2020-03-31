Rotte Tirrenia per la Sardegna garantite da Moby: è di ieri mattina la notizia della sospensione dei collegamenti dei traghetti Tirrenia sulle rotte per la Sardegna, a causa del blocco dei conti correnti operato dai commissari straordinari.

Operazione che non è piaciuta al ministro dei trasporti Paola De Micheli, che ha avuto parole di fuoco verso Onorato:

Il presidente Onorato è stato convocato da me e dal Ministro Patuanelli per rendere conto del comportamento di un’impresa che deve gestire un’attività di trasporto di servizio pubblico con soldi pubblici. La pazienza ha un limite e il limite è stato superato

Il Ministero dei trasporti ha tenuto a sottolineare come i collegamenti per la nostra e le altre isole interessate saranno garantiti da altre compagnie:

In questa fase critica per il Paese, in emergenza COVID-19, attraverso l’operatività di altri armatori non ci saranno problemi di trasferimento delle merci, in particolare alimentari e farmaceutiche, e di collegamenti con la Sicilia, la Sardegna e le isole minori

Ferma Tirrenia… ci pensa Moby:

E in effetti i collegamenti per la Sardegna sono ripartiti già dalla serata di ieri con il Civitavecchia-Olbia grazie a… Moby, che sempre del gruppo CIN fa parte. Questa la dichiarazione del presidente della Regione Sardegna, Solinas:

Oggi stesso la compagnia Moby, fuori convenzione, garantirà il collegamento Civitavecchia-Olbia. Da domani le navi Moby copriranno le tratte, svolte fino ad oggi da Tirrenia, Genova – Porto Torres e Napoli – Cagliari.

E ancora:

Viene garantito in questo modo il collegamento quasi a pieno regime tra la Sardegna e la penisola, e conseguentemente il fondamentale approvvigionamento delle merci in questo periodo di grave emergenza, con il traffico passeggeri ridotto al minimo

Insomma un gioco delle parti che ruota attorno alla crisi di CIN, una di quelle imprese troppo importanti per lasciarle semplicemente fallire, un po’ come Alitalia, a nostro avviso si dovrà trovare una soluzione politica.