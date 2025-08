Sardegna, ecco le offerte easyJet per l’Autunno 2020: ormai l’abbiamo capito, ci terranno a casa ancora a lungo, tanto che purtroppo si teme che la stagione turistica estiva sarà molto ridotta, sempre che non salti del tutto, ricordo per esempio che l’associazione delle compagnie aeree si aspetta un crollo del 45% dei voli in Europa nel corso dell’Estate 2020. Ecco perché molte di esse si stanno già rivolgendo all’ Autunno, a quando la situazione dovrebbe essere ormai calma e tornata alla normalità. Almeno si spera!

E allora perché non passare il tempo sognando un po’ o pianificando il prossimo viaggio autunnale? Potrebbe essere l’occasione per scoprire finalmente la Sardegna in autunno, ovvero per i sardi di fare un weekend o una settimana di relax altrove, sia in Italia che in Europa.

EasyJet, ad esempio, ha lanciato le nuove offerte sui voli per la stagione invernale 2020/2021 (per la precisione per volare dal 25 ottobre 2020 al 28 febbraio 2021), ecco le offerte migliori per la Sardegna, si parte in ogni caso da 32,99 euro a tratta (andata e ritorna in pratica si raddoppia, quindi il discorso vale anche con partenza invertita, dal continente o dall’Europa). Da notare, come ogni aeroporto sardo serva un differente aeroporto londinese.

Ricordo che a causa della pandemia di coronavirus Covid-19, easyJet ha deciso di non addebitare alcun costo per il cambio online (spostando date e cambiando destinazione), e ciò fino a nuovo ordine.

Offerte easyJet da Cagliari:

Cagliari – Milano , da 32,99 euro

, da 32,99 euro Cagliari – Napoli , da 32,99 euro

, da 32,99 euro Cagliari – Londra Stansted (Regno Unito), da 32,99 euro

(Regno Unito), da 32,99 euro Cagliari – Venezia Marco Polo, da 32,99 euro

Offerte easyJet da Olbia:

Olbia – Londra Gatwick (Regno Unito), da 32,99 euro

(Regno Unito), da 32,99 euro Olbia – Bristol (Regno Unito), da 32,99 euro

(Regno Unito), da 32,99 euro Olbia – Basilea (Svizzera), da 32,99 euro

(Svizzera), da 32,99 euro Olbia – Milano Malpensa , da 32,99 euro

, da 32,99 euro Olbia – Venezia Marco Polo, da 32,99 euro

Offerte easyJet da Alghero:

Alghero – Londra Luton (Regno Unito), da 32,99 euro

Le info che trovate in questo articolo sono state da noi rilevate nel momento in cui abbiamo scritto l’articolo, va da se che potrebbero cambiare in ogni momento e che a fare fede è unicamente il sito della compagnia aerea low cost britannica, che vi invitiamo a consultare per maggiori dettagli e prenotazioni.