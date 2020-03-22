Coronavirus, vietato cambiare Comune!

Coronavirus, adesso è vietato cambiare Comune: nuova ordinanza del ministro della Salute e del ministro dell’Interno per contrastare la diffusione del coronavirus nel nostro paese, con la quale si proibisce a tutta la popolazione di cambiare Comune, si deve rimanere in quello nel quale ci si trova. Lo scopo è di evitare i flussi di persone.

Da oggi infatti, su tutto il territorio nazionale:

E’ fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano. Uniche eccezioni:

comprovate esigenze lavorative,

di assoluta urgenza,

per motivi di salute.

Le nuove disposizioni sono in vigore dal 22 marzo 2020 e fino all’entrata in vigore di un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.