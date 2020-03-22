Primavera nel cuore della Sardegna 2020 potrebbe saltare a causa del Coronavirus. Nata come “Primavera nel Marghine, in Ogliastra e in Baronia“, poi divenuta la “Primavera nel Cuore della Sardegna“, conosciuta a tutti come la versione primaverile di “cortes apertas” la manifestazione che doveva tenersi dal 25 aprile fino al 28 giugno 2020 con tutta probabilità quest’anno non si farà.

La causa è la pandemia di coronavirus che dopo aver falcidiato soprattutto il Nord Italia, negli ultimi giorni sta incominciando a presentare i primi casi anche nei paesi dell’interno della nostra isola. Una pandemia che non si sa di preciso quanto durerà, di qui la difficoltà degli organizzatori a cominciare i preparativi, anche perché siamo tutti chiusi in casa.

Primavera nel cuore della Sardegna ANNULLATA secondo l’Unione Sarda:

Secondo L’Unione Sarda la manifestazione è già stata annullata, come scrive in un articolo dedicato agli eventi annullati nel Marghine a causa del Covid, tra feste paesane, sagre, corse del trenino verde tra Macomer e Bosa e la rassegna regionale degli ovini di razza sarda.

Essendo domenica non siamo riusciti ad avere ulteriori conferme. Vi terremo aggiornati.