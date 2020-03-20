Coronavirus, in Sardegna treni tagliati del 71%: in tempi di coronavirus i treni, tranne quelli dei pendolari che si trovano costretti ad andare a lavoro, sono desolatamente vuoti. Anche perché a meno di non avere motivazioni di improrogabile necessità la maggior parte di noi non può muoversi da casa.

Non solo, pare proprio le misure restrittive in atto verranno prolungate, quindi anche Trenitalia prende le sue contromisure adeguando l’offerta ai tempi. Anche per con lo scopo si disincentivare la mobilità non indispensabile delle persone per rallentare il contagio da Covid-19.

In soldoni significa un taglio netto del 71% delle corse dei treni in Sardegna a partire da lunedì 23 marzo 2020, anche se si parla di più treni a lunga percorrenza, anche per permettere a tutti gli isolani di raggiungere agevolmente l’aeroporto di Cagliari-Elmas, l’unico rimasto attivo (ricordatevi però che dovete chiedere l’autorizzazione online alla Regione almeno 48 ore prima della partenza). Nei giorni scorsi, il trasporto pubblico locale era già stato tagliato del 50% dalla Regione Sardegna.

Il nostro blog, nato per parlare di turismo e delle tante cose belle della Sardegna da quando è cominciata l’emergenza coronavirus ha deciso di svolgere un ruolo informativo, di servizio pubblico. Speriamo di riprendere a parlare preso di mare, spiagge ed eventi!