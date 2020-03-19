Coronovirus e Covid-19? Ma no, c’è ancora chi è impegnato a rubare la sabbia di Is Arutas: primi di marzo, ultimi voli in partenza dalla Sardegna, l’emergenza coronavirus, tutta Italia ha testa solo per il bollettino emesso alle ore 18:00 sui nuovi contagi da Covid-19. Ho detto tutta Italia?

Forse no, un passeggero in transito all’aeroporto di Cagliari-Elmas viene infatti fermato ai controlli pre-imbarco, in suo possesso un sacco rosso con diversi chili di sabbia sottratta a Is Arutas, il gioiello del Sinis.

Ma a gente così cosa dovremmo fargli? Così commentano sconsolati sulla pagina di Sardegna Rubata e Depredata:

In altri tempi un ritrovamento simile sarebbe stato normale e scontato.

Oggi no!

Non è concepibile…

Stiamo vivendo un periodo storico drammatico ed epocale, eppure, esiste sempre qualcuno che trova il tempo e il modo per distinguersi in maniera inqualificabile.

Voi cosa ne pensate?

