Coppa America a Cagliari non si farà, annullate definitivamente le regate: tra le vittime del coronavirus c’è il turismo, a partire da tutti i grandi eventi che avrebbero dovuto spingerlo, tra tutti la Coppa America di vela, che dopo averci sedotto ci abbandona a poco più di un mese dalla partenza delle regate per colpa della pandemia di Covid-19. L’amarezza per una grande occasione persa è fortissima, si è provato fino all’ultimo a rinviare le regate ad altra data, magari nel mezzo dell’estate, ma non c’è stato nulla da fare. Il “defender“, cioé Team New Zealand è stato infatti irremovibile.

Questo infatti il comunicato stampa comparso sul sito di Luna Rossa e che riassume la decisione presa dall’America’s Cup Arbitration Panel:

A causa della pandemia Coronavirus e delle misure restrittive imposte da vari governi, il Panel ha riconosciuto che è oggettivamente impossibile organizzare le ACWS Sardegna – Cagliari dal 23 al 26 aprile 2020, e ha annullato l’evento, sollevando l’organizzatore e i concorrenti dagli obblighi previsti dal Protocollo.

Il Panel ha anche stabilito di non avere il potere di posporre le ACWS Sardegna-Cagliari ad altra data, né di imporre l’organizzazione di ulteriori eventi ACWS, e nemmeno di imporre periodi di “blackout” dell’attività velica che non sono previsti dal Protocollo, in quanto l’Arbitration Panel non ha il potere di cambiare il Protocollo.

Uno spostamento delle ACWS Sardegna-Cagliari ad altra data sarebbe quindi possibile unicamente con l’accordo tra il Challenger of Record e il Defender. Non essendo il Defender disposto ad accettare un cambiamento di data delle ACWS Sardegna – Cagliari, l’evento è ora definitivamente annullato.