Cagliari: Santa Messa in diretta streaming dalla Basilica di Bonaria
Santa Messa in diretta streaming ogni giorno da Cagliari e Sassari: l’ultimo decreto governativo ha disposto anche la chiusura dei luoghi di culto, fatto necessario per evitare gli assembramenti di fedeli ma anche a causa dei primi casi di covid-19 tra i sacerdoti, come successo peraltro a Nuoro.
Bene, tutti coloro che volessero continuare ad ascoltare la parola del Signore, particolarmente importante in momenti di difficoltà come questo, ricordo che possono farlo comodamente da casa, grazie alla trasmissione in diretta streaming delle Messe a porte chiuse officiate presso la Basilica di Bonaria di Cagliari.
La diretta è sempre attiva, ma le messe si svolgeranno:
- ore 10,00 – nei giorni feriale e festivi
- ore 17,30 – nei giorni prefestivi
Diretta Santa Messa da Cagliari:
Ecco la diretta con le telecamere che inquadrano l’altare:
Diretta Santa Messa da Sassari:
Non solo Cagliari, diretta streaming della Santa Messa anche dalla cattedrale di San Nicola a Sassari ( la messa domenicale invece verrà trasmessa dal Santuario della Madonna delle Grazie a San Pietro in Silki), stavolta per non su Facebook, ma su Youtube.
- ore 16,30 – Santa Messa