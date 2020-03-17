Coronavirus, ecco il nuovo modulo per spostarsi: nella mattinata di oggi il Ministero degli interni ha pubblicato sul proprio sito web il nuovo modulo per l’autodichiarazione la cui compilazione è necessaria per poter uscire di casa e spostarsi.

Cosa cambia?

Il documento contiene una nuova voce con la quale l’interessato autodichiara di non essere soggetto agli obblighi previsti dalla quarantena per chi è stato trovato positivo al coronavirus o per chi è entrato in contatto con una persona contagiata. Più precisamente:

di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato positivo al virus COVID-19 di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’ 8 marzo 2020;

Scarica adesso il nuovo modulo:

Potete scaricare qui il nuovo modulo per l’autodichiarazione necessaria per spostarsi.