Nuova specie di scorpione scoperta in Sardegna, è endemica: in questi giorni nei quali siamo distratti da ben altre emergenze, rischiavamo di perderci un’importante notizia, che ci racconta di una Sardegna ancora selvaggia e tutta da scoprire. In due grotte ogliastrine è stata infatti accertata la presenza di una nuova specie di scorpione: il “Sardoscorpius troglophilus“.

Il primo scorpione endemico italiano:

E’ una scoperta importante perché si tratta del primo e unico scorpione endemico italiano, così particolare da meritare non solo una “specie” ma anche un “genere” tutto suo: “Sardoscorpius Tropea“.

Lo scorpione sardo abbiamo detto è stato ritrovato in alcune grotte ma si ritiene che, col suo colore paglierino e la presenza degli occhi, egli si sia adattato al buio in un periodo di tempo tutto sommato recente.

Il parente più prossimo vive nei Pirenei:

Il parente più stretto del Sardoscorpius troglophilus vive nei Pirenei, tra Spagna e Francia, che vive anch’esso in grotta ma non possiede occhi: il “Belisarius xambeui“. L’ennesima conferma che una volta, decine di milioni di anni fa, la Sardegna era attaccata alla penisola iberica.

Scorpione sardo scoperto in Ogliastra:

Questo scorpione sardo è molto raro, è stato trovato con certezza solo in due grotte, ,a non si esclude che possa vivere anche all’esterno. A scoprirlo sono stati il biospeleologo cagliaritano Carlo Onnis e il ricercatore

romano Gioele Tropea.

Ricordo che pochi anni fa ad Alghero era stato scoperto Nuragicus, un ragno endemico della Sardegna, che seppur conosciuto ai sardi, non era mai stato classificato prima!

