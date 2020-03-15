Sardegna, primi 2 morti per il coronavirus, anche l’imprenditore 42enne: hai voglia a esorcizzare la paura del contagio da coronavirus con il fatto che tanto è pericoloso solo per gli ultraottantenni. Primo perché non è un ragionamento moralmente accettabile, secondo perché non è esattamente così. E’ infatti morto oggi a Cagliari l’imprenditore 42enne, primo sardo a contrarre il virus.

L’imprenditore, noto in città per il locale di proprietà in centro (chiuso per ferie al momento del contagio), aveva contratto il virus durante la partecipazione ad una fiera a Rimini. Dopo il ricovero all’ospedale Santissima Trinità era entrato in coma farmacologico , le sue condizioni, rimaste a lungo costanti, sono improvvisamente peggiorate alcuni giorni fa. Stamane il decesso.

Secondo morto a Sassari, casi totali salgono a 51:

Abbiamo meno dettagli sul secondo decesso, avvenuto a Sassari, dove peraltro si conta un nuovo contagio (e siamo a 51 totali).

Condoglianze:

In entrambi i casi distrutti i familiari, non solo per la perdita, ma per non aver mai potuto far visita al proprio congiunto, che è morto praticamente da solo. Una tragedia resa ancora più straziante da queste circostanze. Un virus inumano. Le nostre condoglianze ai familiari e agli amici, la Sardegna intera si stringe attorno a voi.