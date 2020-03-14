La Pelosa a numero chiuso e a pagamento, via alla gara d’appalto dei servizi: anche ai tempi del coronavirus, malgrado la soluzione appaia ancora lontana nel tempo, la vita e la programmazione dei mesi futuri non si ferma. Così il consiglio comunale di Stintino, la bella località balneare nel nord ovest della Sardegna, seppur riunitosi a porte chiuse, ha dato il via libera alla gara d’appalto per la concessione dei servizi sulla spiaggia della Pelosa per la prossima stagione estiva.

La spiaggia della Pelosa già da due anni è infatti oggetto di un’importante opera di salvaguardia, con il varo di puntiglioso un regolamento salva sabbia e – dall’estate 2020 – con la limitazione degli accessi a 1500 bagnanti e un ticket di ingresso di 3,5 euro a persona.

Servizi in spiaggia a La Pelosa:

Tutto questo però vuole organizzato per tempo, verranno infatti attivati:

i servizi di emissione e verifica degli accessi ,

, l’ accompagnamento dei diversamente abili ,

, attività di informazione e sensibilizzazione ambientale ,

, pulizia e manutenzione della spiaggia,

della spiaggia, utilizzo dei servizi igienici ,

, vigilanza ,

, servizio a pagamento per la sosta delle auto.

Se siete interessati trovate tutti i dettagli sull’albo pretorio del comune di Stintino.

Insomma la spiaggia de La Pelosa sarà più vivibile e con più servizi per tutti, a partire dai disabili, con inclusa un’intensa opera di sensibilizzazione ambientale.

Area inclusa e date di entrata in vigore:

La concessione sarà affidata con un’ apposita gara d’appalto, la zona interessata è quella compresa tra la prima e l’ultima passerella per la discesa a mare.

Il servizio sarà effettuato dal 1° giugno al 30 settembre 2020. Gli orari? Dalle 8 ore del mattino e le ore 18 del pomeriggio.

Che estate sarà?

Poi certo si prospetta un’estate molto difficile, alcuni esperti parlano del mese di maggio per avere l’epidemia di coronavirus sotto controllo, considerando che le altre nazioni europee, nostri mercati turistici di riferimento, ci seguono di un paio di settimane, l’inizio dell’estate potrebbe venire compromesso.

Noi speriamo che queste misure restrittive all’accesso in spiaggia siano ancora necessarie, perché vorrà dire che la Sardegna sarà stata ancora una volta invasa da torme di turisti sereni e festanti.

Copyright: Spiaggia di La Pelosa a Stintino (Tommie Hansen – CC BY 2.0)