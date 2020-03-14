Sardegna, tagli fino al 50% nel trasporto pubblico locale: mentre continuano le notizie di italiani che scappano in treno durante le corse notturne dalle aree maggiormente infettate della Lombardia verso il resto del paese, il Governatore della Regione Sardegna torna a chiedere lo stop di navi e aerei per la nostra isola, fatto salvo il traffico merci e coloro che devono viaggiare per dimostrate e improrogabili esigenze sanitarie o di servizio pubblico, esplicitamente autorizzati a viaggiare sulle navi dall’Autorità Sanitaria Regionale.

Questo anche a seguito delle preoccupate segnalazioni che continuano a pervenire dagli enti locali circa l’arrivo di non residenti soprattutto nelle seconde case del litorale, che potrebbero rappresentare un potenziale veicolo di contagio.

Dimezzati i trasporti locali in Sardegna:

Per quanto in suo potere lo stesso Governatore Solinas ha disposto fino al 25 marzo 2020 un taglio del 50% sul trasporto pubblico locale di terra (Tpl ferrovia, metrotranvia e gomma).Quanto invece al trasporto pubblico marittimo verso le isole minori:

-20% delle corse programmate nei collegamenti diurni con le isole di San Pietro e La Maddalena

-50% delle corse programmate nei collegamenti notturni con le isole di San Pietro e La Maddalena

-20% delle corse programmate nei collegamenti con l’ isola dell’Asinara

-100% dei collegamenti con la Corsica (sospensione totale)

Ricordo che sono già stati chiusi dal governo nazionale gli aeroporti di Alghero e Olbia.

Intanto 1.300 forestali verranno utilizzati in tutta l’isola per vigilare sul rispetto della quarantena che è stata imposta a tutti coloro che, dai 14 giorni precedenti l’emanazione della delibera, siano arrivati in Sardegna da qualsiasi località.

Tagli corse CTM a Cagliari:

Sono mantenute le frequenze invernali su tutte le linee ad eccezione delle linee 29, QSA, UEX e 31R che sono temporaneamente sospese, a partire da sabato 14 marzo 2020.

Da lunedì 16 marzo 2020 saranno sospese anche le linee 16 e CEP.

I collegamenti con il Policlinico sono garantiti dalle linee 8 e 8A.

Per informazioni sul servizio è attivo tutti i giorni dalle 8.30 alle 18:30 il numero verde gratuito 800.078.870.

Cosa fare quando si prende il BUS:

La porta anteriore del bus verrà mantenuta chiusa . La salita e la discesa dei passeggeri sarà pertanto possibile dalle altre porte.

. La salita e la discesa dei passeggeri sarà pertanto possibile dalle altre porte. I passeggeri non possono superare il nastro bianco-rosso che delimita l’area in corrispondenza del posto guida del conducente.

che delimita l’area in corrispondenza del posto guida del conducente. I passeggeri devono mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro , distribuendosi all’interno dell’abitacolo.

, distribuendosi all’interno dell’abitacolo. La vendita dei titoli di viaggio a bordo da parte dei conducenti è sospesa. I passeggeri sono quindi invitati a munirsi di titolo di viaggio presso biglietterie e rivendite autorizzate o utilizzare l’app Busfinder.