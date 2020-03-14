Coppa America a Cagliari annullata, si lavora ancora per un rinvio: dal 23 al 26 aprile 2020 si sarebbe dovuta svolgere a Cagliari la tappa inaugurale delle World Series di Coppa America, nella cui occasione tutti i team partecipanti avrebbero messo in acqua per la prima volta per una regata competitiva i loro nuovi scafi AC75. Purtroppo a causa della pandemia legata al coronavirus l’evento è stato annullato, anche se si lavora ancora per un rinvio.

Così il “defender“ New Zealand, spiega l’annullamento di Cagliari in maniera anche abbastanza brusca, senza fare alcuna menzione ad un possibile rinvio:

È abbastanza ovvio che l’evento ACWS Cagliari non può andare avanti. I team stanno discutendo collettivamente per trovare una soluzione equa per tutti per risolvere il problema dell’impossibilità di navigare a causa del cambiamento della situazione globale dovuta al COVID-19 / Coronavirus. Seguirà in seguito un annuncio formale.

Ancora più preoccupante il comunicato diramato da Luna Rossa Challenge:

Per causa di forza maggiore – a seguito della dichiarazione di Pandemia CoViD19 da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e delle restrizioni imposte dai diversi governi – il COR 36 ha dovuto comunicare l’impossibilità di organizzare l’evento ACWS Sardegna – Cagliari (23-26 aprile) alla data prevista. Inoltre ha proposto al Defender lo spostamento dell’evento a nuova data. Il Defender ha pubblicato un comunicato in cui annunciava l’annullamento delle ACWS Sardegna – Cagliari senza menzionare la proposta di una nuova data dell’evento e, parallelamente, rifiutava la proposta del COR senza neppure discuterla. Il COR 36 si rivolgerà all’Arbitration Panel chiedendo di confermare lo spostamento delle ACWS Sardegna – Cagliari a nuova data.

Insomma si creca di posporre la data di Cagliari, ma non tutti “remano” nella stessa direzione, vedremo. Noi vi terremo aggiornati.

Questo ci dice almeno due cose:

che con tutta probabilità ci faremo non solo la Pasqua e la pasquetta, ma tutto il mese di aprile a casa .

. che se anche la situazione in Sardegna dovesse migliorare, poiché le altre nazioni stanno seguendo la stessa curva di sviluppo italiana dell’epidemia di Covid-19 ma con un paio di settimane di ritardo, gli strascichi soprattutto sul turismo persistenti e prolungati.

