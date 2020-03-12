Sardegna, oltre 13 mila dal resto d’ Italia si sono denunciati: da un paio di settimane almeno, si è assistito a un flusso consistente verso la Sardegna, traghetti pieni di turisti fuori stagione. Certo, c’erano anche emigrati in ferie che tornavano a casa, così come tanti studenti fuori sede che hanno approfittato della chiusura delle università per passare un paio di settimane in famiglia.

Molti però anche i possessori di seconde case, alcuni si sono mossi in anticipo, altri sono scappati in fretta e furia dalle zone rosse istituite dal secondo decreto governativo contro la diffusione del coronavirus. Questi ultimi in particolare destano preoccupazione, perché potrebbero aver portato con se il temuto virus.

Obbligo di segnalare la propria presenza e di isolarsi:

Per questo motivo la regione Sardegna chiede a tutti coloro che sin dal 24 febbraio 2020 sono sbarcati per la Sardegna di autodenunciarsi e di rimanere in isolamento volontario per 14 giorni. Soprattutto evitando il contatto con altre persone, bar e ristoranti tanto sono chiusi e la spesa potete farvela benissimo portare anche a casa, ormai lo fanno dapertutto.

Ecco come trovare il modulo da compilare:

Bene, oltre 13mila si sono già censiti compilando online il modulo presente sul sito della Regione Sardegna (ieri erano 11 mila), altri sono stati denunciati dalle forze dell’ordine che stanno battendo a tappeto B&B, alberghi, residence e seconde case delle zone turistiche e non solo. In molte località sembra di essere d’estate, tanto sono affollate.

La Regione ha anche acquisito i nominativi di chi si è imbarcato negli aerei e nelle navi verso la nostra isola quindi è solo questione di tempo che vengano scovati tutti.

La Sardegna vi ha accolto in maniera stupenda, con splendide giornate primaverili, voi però ci dovete un favore: segnalate la vostra presenza, isolatevi e non contagiateci. Grazie.

