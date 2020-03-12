Coronavirus, ufficiale la chiusura di tutti gli aeroporti sardi, tranne quello di Cagliari: l’ENAC – l’autorità unica di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell’aviazione civile in Italia – ha predisposto e inviato al ministero dei trasporti, un piano nazionale per limitare fortemente gli spostamenti in aereo in Italia. Il ministro ha poi approvato il piano e in serata ha firmato il decreto.

ATTENZIONE – MISURA PROROGATA DAL 25 MARZO AL 13 APRILE 2020!

Uno scenario infrastrutturale minimo che va anche incontro alle richieste arrivate dai gestori degli scali aeroportuali, che vedono gli aeroporti ormai desolatamente vuoti, si tratta quindi di una vera e propria razionalizzazione dovuta al coronavirus.

In Sardegna rimane aperto solo Cagliari:

In Sardegna, ad esempio, chiudono fino al 13 aprile 2020 gli aeroporti di Alghero e Olbia in favore di quello di Cagliari, che è il principale dell’isola.

Tutti gli aeroporti rimasti aperti in Italia:

In tutta Italia rimangono aperti solo gli scali di: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Palermo, Pantelleria, Pescara, Pisa, Roma Fiumicino, Torino e Venezia Tessera.

Il ministero ricorda anche che gli operatori sanitari che prestano servizio presso gli aeroporti chiusi possono essere da supporto per le esigenze sanitarie di aeroporti o porti limitrofi.

Vi ricordiamo anche i suggerimenti e le informazioni ai passeggeri sul coronavirus, con particolare riferimento alle richieste di rimborso e ai reclami, a cura dell’ ENAC.