Continuità territoriale da Olbia a Milano e Roma sarà garantita da Alitalia: adesso è ufficiale, i voli in continuità territoriale tra i tre aeroporti sardi di Cagliari, Olbia e Alghero e gli scali di Milano Linate e Roma Fiumicino saranno prorogati oltre il 17 aprile 2020 e saranno tutti garantiti da Alitalia.

Alitalia, che già garantiva la continuità territoriale tra gli aeroporti di Cagliari e Alghero si è aggiudicata anche le rotte da Olbia, a partire dal 17 aprile 2020 in poi.

Gli uffici dell’assessorato regionale ai Trasporti hanno infatti comunicato nel pomeriggio di oggi alla compagnia aerea stessa, all’Enac e al ministero dei Trasporti l’esito formale dell’aggiudicazione delle rotte. Alitalia è stata l’unica compagnia a presentare un’offerta su Olbia, la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per l’11 marzo alle 13,00. La gara si è resa necessaria dopo il fallimento di Airitaly che prima garantiva la continuità territoriale da Olbia.

Si può quindi di nuovo prenotare un volo a tariffe regolamentate e senza cifre folli tra l’aeroporto del nord est della Sardegna e due dei principali scali italiani.

La speranza è che adesso si possa tornare al più presto alla normalità, anche se si vocifera della chiusura di tutti gli aeroporti isolani nelle prossime ore, ad eccezione di quello di Cagliari, per limitare ancora di più gli spostamenti e la possibilità di diffusione del Coronavirus Covid-19.