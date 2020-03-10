Coronavirus: Ryanair sospende tutti i voli da e per l’Italia fino all’8 APRILE 2020!

Daniele Puddu 10 Marzo 2020
aereo-ryanair-in-volo

Ryanair sospende tutti i voli per l’Italia fino all’8 aprile 2020: dopo gli aggiornamenti degli ultimi giorni la notizia purtroppo era nell’aria, la compagnia low cost irlandese Ryanair ha cancellato tutti i voli da e per l’Italia fino all’ 8 aprile 2020 (il 9 aprile si potrà viaggiare):

  1. Dalla mezzanotte di mercoledì 11 marzo 2020 e fino alla mezzanotte di mercoledì 8 aprile 2020, Ryanair sospende tutti i voli nazionali.
  2. Dalla mezzanotte di venerdì 13 marzo 2020 e fino alla mezzanotte di mercoledì 8 aprile 2020, Ryanair sospende tutti i voli internazionali.

Ad annunciarlo un portavoce della compagnia citato dall’agenzia britannica “Press Association“. Ma adesso è ufficiale anche sul sito di Ryanair. Questa è la pagina con tutte le info utili in caso di annullamento del vostro volo a seguito della crisi internazionale legata al Covid-19.

Rimborso o credito di viaggio:

I clienti interessati da queste cancellazioni potranno scegliere tra un rimborso completo o un credito di viaggio che potrà essere riscattato sui voli Ryanair nei prossimi 12 mesi.

Anche easyJet e WizzAir sospendono i voli:

Si attendono misure analoghe anche dalle altre compagnie straniere che operano in Italia. Intanto:

Articolo in aggiornamento.

Errata Corrige: le date esatte della sospensione dei voli Ryanair sono da sabato 14 marzo fino all’8 aprile 2020. Ci scusiamo per la data errata rimasta online per 3 minuti solamente!

Aggiornamento: quando finalmente Ryanair ha pubblicato la news sul suo sito è emerso che la data ultima di sospensione dei voli e’ l’8 aprile 2020 e non il 9 come precedentemente riportato da fonti della compagnia stessa.