Coronavirus: Ryanair sospende tutti i voli da e per l’Italia fino all’8 APRILE 2020!
Ryanair sospende tutti i voli per l’Italia fino all’8 aprile 2020: dopo gli aggiornamenti degli ultimi giorni la notizia purtroppo era nell’aria, la compagnia low cost irlandese Ryanair ha cancellato tutti i voli da e per l’Italia fino all’ 8 aprile 2020 (il 9 aprile si potrà viaggiare):
- Dalla mezzanotte di mercoledì 11 marzo 2020 e fino alla mezzanotte di mercoledì 8 aprile 2020, Ryanair sospende tutti i voli nazionali.
- Dalla mezzanotte di venerdì 13 marzo 2020 e fino alla mezzanotte di mercoledì 8 aprile 2020, Ryanair sospende tutti i voli internazionali.
Ad annunciarlo un portavoce della compagnia citato dall’agenzia britannica “Press Association“. Ma adesso è ufficiale anche sul sito di Ryanair. Questa è la pagina con tutte le info utili in caso di annullamento del vostro volo a seguito della crisi internazionale legata al Covid-19.
Rimborso o credito di viaggio:
I clienti interessati da queste cancellazioni potranno scegliere tra un rimborso completo o un credito di viaggio che potrà essere riscattato sui voli Ryanair nei prossimi 12 mesi.
Anche easyJet e WizzAir sospendono i voli:
Si attendono misure analoghe anche dalle altre compagnie straniere che operano in Italia. Intanto:
- EasyJet ha deciso di sospendere tutti i voli da e per l’Italia, cancellati tutti gli aerei in partenza o in arrivo negli aeroporti italiani per i prossimi due giorni, con successive revisioni previste fino al 4 aprile 2020;
- La compagnia aerea low-cost ungherese Wizz Air sospende i voli per l’Italia da oggi al 3 aprile 2020;
- British Airways ha già provveduto a sospendere tutti i voli per l’Italia;
- Air France sospende tutti i voli da e per l’Italia dal 14 marzo al 3 aprile 2020. Fino al 14 marzo sarà assicurato soltanto “un volo per destinazione”, fa sapere la compagnia francese;
- L’Albania ha bloccato tutti i collegamenti aerei e navali;
- Il governo spagnolo ha deciso di vietare i voli diretti tra Spagna e Italia (dalla mezzanotte di oggi e fino al 25 marzo 2020).
Articolo in aggiornamento.
Errata Corrige: le date esatte della sospensione dei voli Ryanair sono da sabato 14 marzo fino all’8 aprile 2020. Ci scusiamo per la data errata rimasta online per 3 minuti solamente!
Aggiornamento: quando finalmente Ryanair ha pubblicato la news sul suo sito è emerso che la data ultima di sospensione dei voli e’ l’8 aprile 2020 e non il 9 come precedentemente riportato da fonti della compagnia stessa.