Anche la Sardegna è zona rossa, ecco cosa cambia per tutti noi: ieri sera il Governo Conte ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure previste per le zone rosse del contagio. Le motivazioni sono nell’incapacità di arginare il virus Covid-2019, con i contagi che crescono di numero di giorno in giorno.

La motivazione – a nostro avviso – è anche nell’incapacità di arginare l’esodo umano in corso dalle zone rosse verso le altre aree d’Italia meno colpite dal virus, dall’incapacità dell’italiano medio di stare a casa sua o di osservare elementari norme di sicurezza, come lo stare a un metro di distanza gli uni dagli altri, da chi si affolla l’uno su l’altro ai caddozzoni perché tanto al Poetto fa caldo, a chi ha 25 anni e “oh.. mica può stare recluso in casa… deve uscire!“.

L’italiano medio, egoista e furbetto sta costringendo tutto il paese a stare in una sorta di quarantena volontaria creando danni inimagginabili all’economia e al reddito di quasi tutti noi. Anche perché alcuni gli esperti già parlano di un picco dei contagi che verrà raggiunto solo per Pasqua, quindi niente di strano che le misure decise finora siano prorogate poi per un altro mese.

Non ci resta che incrociare le dita e SOPRATTUTTO ATTENERCI TUTTO ALLE DISPOSIZIONI che seguono:

Misure contro il Coronavirus – Dpcm 9 marzo 2020:

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus

COVID-19 sono adottate le seguenti misure, che sono valide su tutto il territorio nazionale, quindi anche in Sardegna:

Sull’intero territorio nazionale e’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Le misure sono attive fino al 3 aprile 2020 (anche per le scuole).

E poi:

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in

uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche’ all’interno

dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da

comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero

spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il

proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e

febbre (maggiore di 37,5° C) e’ fortemente raccomandato di rimanere

presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali,

contattando il proprio medico curante;

c) divieto assoluto di mobilita’ dalla propria abitazione o

dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero

risultati positivi al virus;

d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa’ sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attivita’ motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro; ;

e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di

promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la

fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo

ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2,

comma 1, lettera r);

f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche’ gli

eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere

culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti

in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio,

grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi,

sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei

predetti luoghi e’ sospesa ogni attivita’;

h) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui

all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le

attivita’ didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado,

nonche’ della frequenza delle attivita’ scolastiche e di formazione

superiore, comprese le Universita’ e le Istituzioni di Alta

Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali,

master, corsi per le professioni sanitarie e universita’ per anziani,

nonche’ i corsi professionali e le attivita’ formative svolte da

altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti

privati, ferma in ogni caso la possibilita’ di svolgimento di

attivita’ formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici

in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in

medicina generale, nonche’ delle attivita’ dei tirocinanti delle

professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento

sociale, e’ da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione

alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in

presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli

ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i

servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di

circoli didattici o istituti comprensivi;

i) l’apertura dei luoghi di culto e’ condizionata all’adozione di

misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone,

tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e

tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di rispettare la

distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera

d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle

funebri;

l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della

cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del

paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad

esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e’ effettuata

esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalita’ telematica;

sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale

sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione

all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il

personale della protezione civile, i quali devono svolgersi

preferibilmente con modalita’ a distanza o, in caso contrario,

garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui

all’allegato 1 lettera d);

n) sono consentite le attivita’ di ristorazione e bar dalle 6.00

alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le

condizioni per garantire la possibilita’ del rispetto della distanza

di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1

lettera d), con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso di

violazione;

o) sono consentite le attivita’ commerciali diverse da quelle di

cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un

accesso ai predetti luoghi con modalita’ contingentate o comunque

idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle

dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e

tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di rispettare la

distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), tra i

visitatori, con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso di

violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che

non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale

di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e

tecnico, nonche’ del personale le cui attivita’ siano necessarie a

gestire le attivita’ richieste dalle unita’ di crisi costituite a

livello regionale;

q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di

riunioni, modalita’ di collegamento da remoto con particolare

riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di

pubblica utilita’ e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza

COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza

interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), ed

evitando assembramenti;

r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e

grandi strutture di vendita, nonche’ gli esercizi commerciali

presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni

feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre

le condizioni per garantire la possibilita’ del rispetto della

distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato

1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso

di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative

che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza

interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), le

richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non e’

disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi

alimentari, il cui gestore e’ chiamato a garantire comunque il

rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di

cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione

dell’attivita’ in caso di violazione;

s) sono sospese le attivita’ di palestre, centri sportivi,

piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta

eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli

essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri

ricreativi;

t) sono sospesi gli esami di idoneita’ di cui all’articolo 121

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso

gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei

territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento

dirigenziale e’ disposta, in favore dei candidati che non hanno

potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la

proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Vietato uscire dal proprio comune:

Non solo, è vietato spostarsi da un Comune all’altro se non per lavoro o altri motivazioni che rendano il viaggio indifferibile, si dovrà portare con se un’autocertificazione. Scarica adesso l’autocertificazione (modulo aggiornato).

Censimento dei non Residenti in Sardegna arrivati dal 24 febbraio:

Un nuova ordinanza firmata dal Presidente della Regione Sardegna stabilisce l’obbligo di autoisolamento e reperibilità per i non residenti che si sono trasferiti in Sardegna anche prima dell’8 marzo.

Se vieni dal resto d’Italia – sia che tu abbia una casa al mare in Sardegna o sia un emigrato sardo o uno studente sardo fuori sede – devi restare in isolamento nei luoghi di domicilio e denunciare alle autorità sanitarie il luogo nel quale puoi essere, in qualunque momento, rintracciato.

Il provvedimento è retroattivo di 14 giorni, quindi è valido per tutti gli ingressi in Sardegna dal 23 febbraio 2020.