Coronavirus e traghetti per la Sardegna, Moby e Tirrenia trasformano le penali di cancellazione in bonus: tutte le compagnie di navigazione sono all’opera per cercare di aiutare gli indecisi nell’organizzare il loro viaggio, cambiando le proprie regole sulle penali. E così anche Tirrenia e Moby decidono di venire incontro agli indecisi.

Infatti chi prenota dal 4 al 30 marzo 2020 per viaggiare fino al 30 settembre 2020, ma decide di annullare il suo viaggio entro il 31 maggio 2020 (sempre entro i 3 giorni prima della partenza), vedrà rimborsata la penale di cancellazione da Moby e Tirrenia sotto forma di un bonus dello stesso importo da utilizzare nel prossimo viaggio.

Il bonus inoltre dovrà essere comunque utilizzato per partenze entro il 30 settembre 2020.

Da notare come il bonus non sia intercambiabile tra le due compagnie. Se annulli il biglietto con Moby non puoi avere un bonus per viaggiare sulla Tirrenia e viceversa.

Inoltre il bonus può essere utilizzato solo su nuovi acquisti che abbiano un valore (al netto di tasse, diritti e competenze) uguale o maggiore al valore del bonus stesso.

Infine l’iniziativa non è retroattiva ed valida solamente per l’acquisto di nuovi biglietti individuali (quindi non per i gruppi). Trovate qui tutte le condizioni.

Penali di cancellazioni e traghetti per la Sardegna:

