10 migliori campeggi wellness d’Italia 2020, 2 strutture premiate in Sardegna: prima di tutto, cosa è KoobCamp? Si tratta di un network dedicato ai campeggi tra i leader di settore in Europa con oltre 30 portali web specializzati nel turismo all’aria aperta. Un vero esperto del settore camping insomma, che da ormai 5 anni, annualmente stila le classifiche dei migliori campeggi italiani.

Quest’anno a svettare nella classifica dei migliori campeggi dove godersi una vacanza all’insegna del benessere è il Camping Telis di Tortolì, in Ogliastra, che vince così il primo premio nella categoria “Wellness” dei “Certificati di Eccellenza KoobCamp 2020“.

Camping Telis è il miglior campeggio benessere d’Italia:

Il camping Telis si trova a Porto Frailis, ad Arbatax, frazione di Tortolì immersa nel verde e in un paesaggio da favola. Il campeggio stesso è una struttura a 4 stelle che si trova in una posizione esclusiva, a soli 60 metri dalla spiaggia (sì, sessanta metri), per poi svilupparsi su una collina terrazzata con una splendida vista panoramica sulla baia. Tra i servizi che gli hanno permesso di vincere l’ambito riconoscimento ricordiamo: la sauna, il bagno turco, l’idromassaggio, i massaggi rivitalizzanti e le docce emozionali.

Nella top 10 anche un altro campeggio sardo, stavolta posizionato in Gallura, nel cuore vacanziero della Sardegna. Si tratta del Centro Vacanze Isuledda ad Arzachena, vicino al confine con la Costa Smeralda, immerso nella natura e nelle acque cristalline della nord est della Sardegna.

Top 10 dei migliori camping benessere d’Italia:

Si noti che rispetto alla classifica dello scorso anno vi sono solo due variazioni. La classifica che segue è in ordine casuale, ad eccezione del vincitore: il Camping Telis di Tortolì.

Camping Telis – Tortolì (Ogliastra)

– Tortolì (Ogliastra) Centro Vacanze Isuledda – Arzachena (Olbia Tempio);

– Arzachena (Olbia Tempio); Camping Union Lido Park & Resort – Cavallino-Treporti (Venezia);

Camping Vidor – Family & Wellness Resort – Pozza di Fassa (Trento);

Camping Caravan Park Sexten – Sesto (Bolzano);

Tahiti Camping & Thermae Bungalow Park – Comacchio (Ferrara);

Family Wellness Camping al Sole – Ledro (Trento);

Camping Village Pino Mare – Lignano Sabbiadoro (Udine);

Fornella Camping & Wellness Family Resort – San Felice del Benaco (Brescia);

Camping Residence Corones – Rasun-Anterselva (Bolzano).

Copyright: la foto copertina è uno screenshot dal video inserito nell’articolo.