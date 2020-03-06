Cammino di Santa Barbara e il Sulcis oggi pomeriggio protagonisti a Geo su Rai3: Sulcis Iglesiente di nuovo protagonista sulla TV nazionale, nel pomeriggio di oggi infatti – venerdì, 6 marzo 2020 – , durante la trasmissione Geo (già “Geo&Geo”) che inizia alle ore 17,00 su Rai3, si parlerà dello straordinario Cammino di Santa Barbara.

Un anello di 500 chilometri percorribile a piedi, a cavallo o in bicicletta nel sud ovest della Sardegna tra miniere, spiagge, strepitosi paesaggi, villaggi abbandonati e tanta archeologia (industriale e non). Ricordo che Santa Barbara è la Santa Patrona dei minatori e per questo motivo le è stato intitolato il cammino. Sono diverse infatti le chiese e chiesette a lei intitolate lungo il percorso.

Insomma il sulcis Iglesiente sarà ospite della popolare trasmissione TV condotta da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi. In studio da non perdere i consigli culinari e le ricette di Chef Emanuele Fanutza, che proprio nel cuore del Sulcis, a Nuxis, gestisce il ristorante “Letizia”.

Escursioni e trekking nel sud ovest della Sardegna. Libri, guide e idee:

Trovate qui maggiori info sul cammino di Santa Barbara , date un’occhiata anche i primi due libri qui sotto:

E’ ora di far venire voglia a tutti gli italiani di venire in vacanza in Sardegna!

Dove guardare Geo in streeming web:

Se siete arrivati su questa pagina in ritardo, a trasmissione già fatta, potete guardare Geo anche su Raplay.

Copyright: tutte le foto sono state prese dalle pagine Facebook di Geo e della Fondazione Cammino di Santa Barbara.