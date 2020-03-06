Weekend 6, 7 e 8 marzo 2020 in Sardegna: Ecco eventi, sagre e sfilate confermati, rimandati o annullati!

Weekend 6, 7 e 8 marzo 2020 in Sardegna: è un weekend strano in Sardegna e in Italia, specie dopo la pubblicazione del decreto governativo 4.3.2020 varato per contrastare e prevenire la diffusione del coronavirus Covid-19 nel paese. In particolar modo, in base allo stesso decreto vengono non solo chiuse le scuole, ma sospese fono al 3 aprile 2020 sia le manifestazioni sportive (le principali si faranno comunque ma a porte chiuse) e sia le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Per questo motivo la stragrande maggioranza degli eventi è stata rimandata a data da destinarsi o del tutto annullata. Manifestazioni all’aperto e al chiuso, sagre e spettacoli, proiezioni cinematografiche e rappresentazioni teatrali, spettacoli e concerti. Difficilmente riusciremo a fare qualcosa del genere fino ai primi di aprile.

Fa specie che due manifestazioni sole, tra quelle di rilievo siano state autorizzate. In un momento come questo infatti, nel quale a tutti vengono richiesti gravi sacrifici economici e profonde limitazioni alla propria libertà individuale, dovremmo rimanere tutti coesi, fare tutti del nostro meglio per questo mese per evitare che il virus si diffonda ulteriormente ed evitare, se non altro, una possibile proroga di queste misure. A ciò a prescindere dal fatto che si creda o meno che queste misure siano giuste, corrette o eccessive.

IMPORTANTE: se state male, non vi sentite bene, avete sintomi influenzali e simili restate a casa.

Ricordo che sono 5 i casi di Coronavirus in Sardegna. La speranza è che come l’influenza, anche il Covid-19 sparisca da solo a fine marzo (la SARS invero arrivò fino a luglio).

Per questo ho organizzato l’articolo in maniera completamente diverso, prima vi mostro un video che spiega le differenze tra l’influenza normale e il Covid-19, molto chiaro e non allarmistico. Quindi vi ricordo le misure da prendere, se volete uscire uscite, ma non baciate, abbracciate nessuno e possibilmente state lontani almeno un metro dal vostro prossimo. Lo so è triste, ma per un mese si può resistere. E’ il momento della responsabilità, anche per i bastian contrari. Infine vi lascio alla lista delle principali manifestazioni confermate, annullate o rimandate in Sardegna.

Differenze tra Cornavirus Covid-19 e influenza:

Misure igienico-sanitarie consigliate per NON contrarre il virus:

lavati spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

evita abbracci e strette di mano;

mantieni, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

evita l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;

non toccarti occhi, naso e bocca con le mani;

copriti bocca e naso se starnutisci o tossisci;

non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o se presti assistenza a persone malate.

Eventi e Sagre confermati in Sardegna:

Eventi e Sagre sospesi in Sardegna:

Iglesias – Festa del Cioccolato a Iglesias – SOSPESA

Eventi annullati in Sardegna:

Villaputzu – Carnevale Sarrabese – ANNULLATO

– Tutta la Sardegna – Cedac, sospese manifestazioni dal 5 marzo fino al 3 aprile 2020 , in particolare, sono ANNULLATE : “Rock&Resilienza” CON Paola Maugeri (dal 5 all’ 8 marzo 2020) “La Classe” di Fabiana Iacozzilli (dal 5 al 7 marzo), “È inutile a dire!” di e con Jacopo Cullin (5 e 6 marzo), quartetto Cuban Jazz & Blues (dal 5 al 7 marzo per il Jazz Club Network).

, in particolare, sono :

Eventi rimandati in Sardegna:

Rinviati o annullati altri eventi anche nelle prossime settimane: