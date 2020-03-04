Concorso Internazionale Vermentino, vincono 4 vini sardi e uno californiano: ricordate il “Gran galà del Vermentino” di poche settimane fa a Cagliari? Bene, si è trattato dell’evento conclusivo della prima edizione del “Concorso Enologico Internazionale Vermentino” (noto anche con la dicitura “I Concorso Enologico Mondiale – Vermentino“), con lo scopo di evidenziare la migliore produzione enologica mondiale di vermentino, e farla conoscere al grande pubblico di appassionati winelover e operatori del settore. Adesso sono stati resi noti i vincitori del concorso enologico che ha visto primeggiare 4 vini sardi e uno californiano.

I vini premiati sono stati capaci di risaltare tra le proposte di oltre 130 aziende in gara, provenienti dalla Sardegna, dal resto d’Italia (Toscana e Liguria su tutti) e dall’estero. Non solo dagli USA (dalla famosa “Napa Valley” ma non solo), ma anche da Francia (numerose le etichette dalla Corsica, la nostra isola gemella), il Sud Africa e l’Australia. Ricordo che da regolamento sono stati ammessi al concorso sia vini fermi che frizzanti e spumanti rientranti tra DOP, IGP e IGT, purché avessero la dicitura Vermentino in etichetta e una percentuale minima di vermentino dell’85%.

Concorso internazionale vermentino, tutti i vini premiati:

Ricordo che nei vini sono molto importanti le annate, perciò è importante controllare l’anno di produzione al momento dell’acquisto.

Gran Medaglia d’Oro:

Antonella Corda, Vermentino – Vermentino di Sardegna Doc 2019;

Tablas Creek Vineyard, Vermentino – Paso Robles Ig 2018;

Cantina La Giara, Uselis, Vermentino di Sardegna Doc 2019;

Su’entu, Su’orma – Vermentino di Sardegna Doc 2017 ;

; Tenute Asinara, Indolente – Vermentino di Sardegna Doc 2013.

Medaglia d’oro:

Cantina Castiadas, Notteri – Vermentino Doc 2018;

Domaine Montemagni, Menhir – Aop Patrimonio 2018;

Piero Mancini, Cucaione – Vermentino Superiore Docg 2018;

Cantine Antigori, Cardile – Vermentino Doc 2018;

Ayama, Vermentino – South Africa Ig 2017;

Uvaggio-Famiglia Bologna, Vermentino Passito – Lodi Ig;

Domaine Leccia, Blanc – Aop Patrimonio 2018;

La Baia del Sole – Federici, Sarticola – Colli di Luni Doc 2019;

Cantine di Dolianova, Prendas – Vermentino Doc 2019;

Consorzio San Michele – Csm, Superbia Gallurese – Vermentino Docg 2018;

Tenute Ledda, Azzesu – Vermentino Doc 2017;

Consorzio San Michele – Csm, Sinfonia Gallurese – Vermentino Docg 2018;

Domaine Arzipratu, Pumonte – Corse Calvi Aop 2018;

Tenute Asinara, Indolente – Vermentino Doc 2018;

Tenute Smeralda, Smeralda – Vermentino Doc 2019.

Per quanto riguarda le ulteriori 34 medaglie d’argento e 44 medaglie di bronzo, vi rimandiamo al sito ufficiale dell’evento.

Vermentino e Sardegna:

Copyright: foto copertina estratta dal sito ufficiale della manifestazione: concorsovermentino.com.