Coronavirus: niente penali con Sardinia Ferries se annulli i biglietti entro 21 giorni!

Prenotate e pensate solo alla vostra vacanza, avete 21 giorni per annullare i biglietti senza penali: viaggiare ai tempi del coronavirus si può, per questo le compagnia di navigazione, spaventate anche dal calo nelle prenotazioni, stanno provvedendo a modificare per l’occasione il proprio regolamento sulla cancellazione dei biglietti, con lo scopo di venire incontro alle preoccupazioni dei viaggiatori, visto anche che non si ha idea su quando l’epidemia terminerà (si spera finisca a fine marzo assieme all’influenza, ma non ci sono certezze a riguardo).

Dopo aver visto le proposte di GNV e Grimaldi Lines, oggi vediamo le misure prese da Sardinia Ferries, con la quale potrete cambiare idea e annullare senza penale i vostri biglietti, anche le tariffe promozionali, entro 21 giorni dalla data di prenotazione!

L’offerta è valida per ogni nuova prenotazione a partire dal 3 marzo 2020 anche sulle linee verso la Sardegna operate dalle navi gialle.

Annullare i biglietti senza penale. Come funziona?

E’ tutto molto semplice, nei 21 giorni successivi alla data di prenotazione, potrete richiedere l’annullamento del vostro biglietto scrivendo a: rimborsi@corsicaferries.com

Cosa succede dopo i 21 giorni dalla prenotazione?

Oltre i 21 giorni dalla data di prenotazione, verranno applicate le normali condizioni tariffarie e penalità d’uso, come descritte dal punto 3 delle condizioni generali.