Viaggiare in Sardegna ai tempi del coronavirus, Grimaldi Lines cambia le regole di cancellazione: entro la fine del mese di marzo almeno un turista su 3 ha già prenotato le sue vacanze per l’estate successiva, cosa che quest’anno risulta essere molto più difficile a causa dell’emergenza legata al COVID-19, il coronavirus che si è diffuso ormai in quasi tutte le regioni italiane. Tanti infatti i dubbi che ci attanagliano: come staremo? ci sarà la quarantena? avremo voglia di partire? ci faranno partire? ci faranno sbarcare? che condizioni troveremo all’arrivo? quanto durerà l’emergenza?

Proprio per tranquillizzare i turisti le compagnie di navigazione stanno prendendo dei provvedimenti, si va dalla misura temporanea delle zero penali in caso di annullamento con GNV, a una rimodulazione del regolamento relativo alle cancellazioni dei viaggi da parte dei passeggeri con Grimaldi Lines della quale parliamo in questo articolo.

Grimaldi Lines, regole di cancellazione standard estese alle tariffe special:

Le nuove regole di cancellazione di Grimaldi Lines, che sono già online sul portale web della compagnia di navigazione, nascono proprio per dare una risposta concreta all’esigenza di maggiore flessibilità da parte dei passeggeri.

Con queste nuove regole in particolare, si estendono le condizioni di annullamento “standard” anche ai biglietti emessi con tariffa “special”. Le penali da pagare ci sono e dipendono molto dalla data di partenza e dall’anticipo con il quale si effettua la richiesta di annullamento, si va dal 10% al 100%.

Penali cancellazione viaggio:

Le penali che seguono si applicano all’importo totale del biglietto (passeggeri, supplementi per sistemazioni, veicoli ed animali al seguito) al netto dei diritti fissi. I pasti a bordo e lo shuttle bus vengono interamente rimborsati tranne che nel caso di penale 100%.

Annullamento biglietti con partenza entro il 30 aprile 2020:

Verranno eccezionalmente applicate le condizioni di annullamento dei biglietti standard, in maiuscolo le penali previste:

10% più diritti fissi , fino a 30 giorni di calendario prima della partenza

, fino a 30 giorni di calendario prima della partenza 30% più diritti fissi , da 29 a 7 giorni di calendario prima della partenza

, da 29 a 7 giorni di calendario prima della partenza 50% più diritti fissi , da 6 a 2 giorni di calendario prima della partenza

, da 6 a 2 giorni di calendario prima della partenza 100% più diritti fissi, dal giorno prima, o per mancata presentazione

Annullamento biglietti con partenza dal 1° maggio 2020 e prenotazioni entro il 30 giugno 2020:

30% più diritti fissi , fino a 22 giorni di calendario prima della partenza;

, fino a 22 giorni di calendario prima della partenza; 100% più diritti fissi, dal 21esimo giorno di calendario prima della partenza.

Offerta con Sconto del 20% per la Sardegna fino al 31 marzo 2020:

Grazie all’offerta “Advance Booking” è possibile avere uno sconto speciale del 20% sulle quote passaggio nave, supplemento sistemazione, veicolo ed animali domestici per tutti i collegamenti da/per la Sardegna, purchè si prenoti entro il 31 marzo 2020 per viaggiare dal 15 giugno 2020 al 15 settembre 2020.