Cagliari 2025, in metropolitana fino alla spiaggia del Poetto: dai risultati dell’ultimo rapporto “Smart City Index” di EY 2020 è risultato come Cagliari sia uno dei capoluoghi metropolitani che tra il 2002 al 2018 ha subito la maggior contrazione del parco veicolare, con bel -7,6%. Il che significa meno autovetture per le strade cittadine, grazie anche a un efficiente sistema di trasporto pubblico.

In metropolitana leggera al Poetto:

Adesso la città di Cagliari rilancia, con un nuovo ramo della metropolitana cagliaritana – la “MetroCagliari” – che collegherà il centro cittadino direttamente con la spiaggia del Poetto, ribattezzata la “spiaggia dei cento mila” per il grande afflusso di bagnanti durante i mesi estivi. Insomma, la corsa al parcheggio potrebbe ben presto diventare un lontano ricordo.

Il progetto prevede ulteriori quattro chilometri e mezzo di strada ferrata cittadina e 5 fermate, per un costo di oltre 44 milioni di euro finanziato con i fondi FSC 2014/2020. I tempi? La nuova tratta della metro leggera potrebbe essere ultimata entro il 31 dicembre 2025, ma in questi casi il condizionale è d’obbligo.

Il percorso burocratico è intanto cominciato oggi con la firma del protocollo d’intesa tra assessorato dei Trasporti, Città Metropolitana, Comune di Cagliari e Arst, l’Azienda Regionale Sarda Trasporti (ARST), che gestisce MetroCagliari.

Partono i lavori per la linea Repubblica-Bonaria-Matteotti:

Nel frattempo stanno per partire i lavori per la nuova tratta della metropolitana leggera: Repubblica-Bonaria-Matteotti. 2530 metri di tracciato e 7 stazioni per un costo 20 milioni di euro.

Percorso Linea Repubblica-Bonaria-Matteotti: Piazza Repubblica, via Dante, viale Cimitero, viale Diaz, piazza Lussu, piazza Amendola, via Roma e piazza Matteotti.