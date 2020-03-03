AGGIORNAMENTO – EVENTO RINVIATO A DATA DA DESTINARSI: l’emergenza legata al coronavirus e alla necessità di evitare assembramenti per non far diffondere il contagio sta costringendo numerosi organizzatori a rinviare i loro eventi. L’ultimo in ordine di tempo è il “Wedx Sardegna” che si sarebbe dovuto tenere nei prossimi giorni a Pula e che è invece rinviato a data da destinarsi. Il rinvio è stato deciso dalle organizzatrici

[..] per senso di responsabilità e per contribuire ad evitare situazioni di potenziale diffusione del virus.

Così la sindaca di Pula, Carla Medau:

Una decisione che viene assunta senza allarmismi, ma con l’impegno di riprogrammare gli eventi nel più breve tempo possibile e comunque entro il mese di giugno siamo consci del grave momento che attraversa l’Italia ed in particolare per le ricadute economiche che potranno registrarsi a seguito di questa emergenza. Tuttavia è fondamentale che gli enti e le istituzioni facciano la propria parte per garantire la sicurezza e la salute dei cittadini.

Da precisare che gli eventi affollati sono stati bloccati dal Governo nazionale fino al 3 aprile 2020.

Wedx Sardegna a Pula, ecco di cosa si tratta e il programma completo: si svolgerà il 6 e 7 marzo 2020 RINVIATO A DATA DA DESTINARSI, presso il teatro “Maria Carta” di Pula la prima edizione del progetto “Wedx Sardegna“, meeting internazionale dedicato al “Wedding Tourism” e “Destination Wedding“. Termini anglosassoni e altisonanti per descrivere il turismo nuziale e il mondo dei grandi eventi dei matrimoni da favola. Pensate che nel solo 2018 per matrimoni di persone provenienti da altri paesi, si sono spesi in italia qualcosa come 550 milioni di euro.

L’evento di formazione e confronto è dedicato agli operatori economici che gravitano in torno al mondo del wedding o che vorrebbero entrarne a far parte. Infatti, il format ideato da Camelia Lambru (già ideatrice degli Italian Wedding Awards insieme a Mariangela Savonarota), vuole dare degli strumenti, coinvolgendo esperti di vari settori, per aumentare i clienti e trovare l’approccio giusto online e offline con la nuova generazione di clienti.

Nell’occasione si approfondiranno le diverse tradizioni, tendenze e tipologie di matrimonio nel mondo: dai matrimoni libanesi a quelli russi o scandinavi o anglosassoni e via dicendo. Con un occhio di particolare interesse rivolto alle coppie gay, omosex, lesbiche e LGTB in generale, tanto che saranno ospiti d’eccezione anche Eva Grimaldi e la moglie Imma Battaglia, la prima coppia di donne e personaggi pubblici ad essersi unite civilmente, che racconteranno al pubblico la propria esperienza.

Programma WEDx, Pula:

Venerdì, 6 marzo 2020:

ore 14,30 – Accrediti

ore 15,00 – Benvenuto e ringraziamenti

ore 15,30 – Discorso di benvenuto della sindaca di Pula Carla Madau, Pula come destinazione ideale per wedding & tourism

ore 16,00 – Destination wedding in numeri , Camelia Lambru

President-elect MPI (Metting Professionale International) Maddalena Milone, Network e formazione nell' MPI

, Network e formazione nell’ MPI ore 17,00 – Scuola di danza Assunta Pittaluga

ore 17,15 – Tourism and events – Paola Shanahan

ore 17,30 – Scuola alberghiera Azuni

ore 18,00 – Q&A e conclusioni

ore 18,30 – Fine lavori

Sabato, 7 marzo 2020:

ore 9,00 – Accrediti

ore 9,30 – Inizio lavori

ore 9,30 – Strategie di comunicazione e social marketing . Riccardo Pirrone (CEO e Digital Strategist di KiRweb, agenzia creativa romana). Strumenti pratici per utilizzare Facebook e Instagram

Q&A

ore 11,00 – Facebook e instagram – dirette e case history , Angela Orecchio e Barbara Colombo

Q&A

ore 12,30 – Break

ore 13,30 – Destination Wedding in Sardinia – International Weddings. Oggi sposi & Exlusive wedding Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia

ore 14,00 – Destination Wedding e aspettative degli sposi: Matrimoni Scandinavi con Annika Widden (che da 5 anni organizza matrimoni per scandinavi che si vogliono sposare in Italia) Matrimoni Americani e Inglesi con Tracey Firman Matrimoni Indiani con Anisha Vasani Matrimoni Irlandesi con Paola Shanahan Matrimoni Russi con Arina Dito (wedding planner e wedding designer, creatrice dell’agenzia di eventi e matrimoni Âme Wedding che unisce il raffinato stile italiano con la profondità ed eleganza dell’anima russa) Matrimoni Libanesi con Micheline Diab Matrimoni Islandesi LGTB con Pinck Icelandic Weddings

ore 15,30 – Scuola di danza Assunta Pittaluga

ore 15,45 – Matrimoni LGTB Italia con Eva Grimaldi e Imma Battaglia

ore 16,15 – Anthony Peth fenomeni televisivi sui matrimoni, casi mediateci, nuovi format TV, vivere l’emozione del giorno del Sì da spettatori e protagonisti; Gennaro Marches e (che nei suoi 30 anni di carriera ha truccato volti noti del panorama internazionale del cinema, della musica e del teatro), gossip e matrimonio

fenomeni televisivi sui matrimoni, casi mediateci, nuovi format TV, vivere l'emozione del giorno del Sì da spettatori e protagonisti; Gennaro Marches (che nei suoi 30 anni di carriera ha truccato volti noti del panorama internazionale del cinema, della musica e del teatro), gossip e matrimonio
ore 17,00 – Chiusura lavori

ore 21,00 – Gala Dinner Forte Village

Per maggiori informazioni, aggiornamenti e iscrizioni:

La partecipazione è gratuita ma è necessario iscriversi contattando i numeri 3345415527 -3345874469 o il sito ufficiale wedxsardegna.com