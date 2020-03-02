Coronavirus, Ryanair cancella il 25% dei voli italiani tra marzo e aprile!

Coronavirus, Ryanair cancella il 25% dei voli per l’Italia: proprio così, viaggiare in Italia diventa sempre più difficile, un po’ per paura un po’ perché anche i colosso dei cieli come Ryanair e EasyJet stanno cancellando numerosi voli.

Ma il fuggi fuggi è generale, anche Alitalia sta cancellando 100 voli a settimana.

Comunicato ufficiale Ryanar:

Così ad esempio comunica Ryanar sul proprio sito ufficiale :

Ryanair è stata costretta a cancellare fino al 25% dei voli italiani a corto raggio dal 17 marzo all’8 aprile, come conseguenza del virus Covid19. Tutti i clienti interessati sono stati informati via e-mail e SMS con l’opzione di richiedere un rimborso o di riprenotare il loro viaggio.

Ad ogni modo la compagnia aerea spiega che tutti i clienti interessati saranno avvisati di eventuali cambiamenti di programma con almeno 14 giorni di anticipo. Inoltre:

Continueremo a rispettare pienamente le linee guida dei governi nazionali, dell’Oms e dell’Aesa, in quanto vengono periodicamente aggiornate. Informeremo il mercato a tempo debito su eventuali sviluppi significativi”.

Centralini intasati:

Tanto che sempre la low cost irlandese si trova costretta a precisare:

Se avete una domanda specifica vi preghiamo cortesemente di attendere in quanto abbiamo un elevato volume di richieste di contatto.

Comunicato easyJet:

Intendiamo rassicurare i clienti che le nostre attuali politiche e procedure sono in linea con le indicazioni fornite dal World Health Organisation (WHO) e l’EASA. Rimaniamo in costante contatto con le autorità e modificheremo le nostre procedure se e quando le indicazioni cambieranno. Al momento non abbiamo ricevuto nuove direttive per quanto riguarda le compagnie aeree, quindi i nostri voli opereranno come da programma ed i nostri termini e condizioni standard verranno applicati.

Maggiori info in aggiornamento su eventuali voli sospesi sul sito di EasyJet.