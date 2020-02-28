Cala Mariolu è l’ottava spiaggia più bella d’Europa, ma Cala Mariolu è anche il ventitreesimo arenile più suggestivo al mondo. A certificarlo è TripAdvisor, nelle sue consuete classifiche di inizio anno, costruite in base al numero, alla frequenza e alla qualità delle recensioni ricevute online.

E così in questa classifica spicca al primo posto un’altra meta da favola tutta italiana, la spiaggia dei conigli, mentre al 15° posto compare un’altra perla d’Ogliastra: Cala Goloritzè (che però non riesce a comparire in quella mondiale). Insomma abbiamo già il podio delle spiagge più belle d’Italia 2020.

Cala Mariolu – il cui vero nome in sardo è “Ispuligi de Nie” – guadagna ben 17 posizioni rispetto all’anno precedente! Ecco il commento scelto da Tripadvisor per descriverla:

Natura meravigliosa e acque turchesi. Quando entri in mare, vieni circondato da un’infinità di pesci curiosi. Davvero incantevole!

Poi certo secondo il nostro parere le spiagge sarde sono sottostimate rispetto al loro reale valore, perciò non resta che chi ha vissuto e amato profondamente questi luoghi li recensisca, così che sempre più persone possano conoscerle, visitarle e ammirarle.

D’altronde un tour un gommone tra Cala Mariolu, Cala Goloritzé e Cala Sisine o comunque nel Golfo di Orosei non è una delle cose da fare assolutamente nella vita?

Le 15 spiagge più belle d’Europa:

Dominano Grecia, Spagna e persino il Regno Unito!

Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Sicilia. Italia Kleftiko Beach, Milos, Cicladi, Grecia Luskentyre, Isola di Harris, Lewis e Harris, Outer Hebrides, Scozia, Regno Unito Playa de ses Illetes, Formentera, Isole Baleari, Spagna La Concha Beach, Donostia-San Sebastián, Spagna Woolacombe Beach, Woolacombe, Inghilterra, Regno Unito Elafonissi Beach, Elafonissi, Grecia Cala Mariolu, Baunei, Italia Balos Lagoon, Kissamos, Grecia Black Sand Beach, Vik, Islanda Rhossili Bay, Rhossili, Galles, Regno Unito St. Brelade’s Bay Beach, Saint-Brélade, Jersey, Regno Unito Simos Beach, Elafonisos, Laconia Region, Grecia Playa de Muro Beach, Playa de Muro, Spagna Cala Goloritze, Baunei, Italia

Le 25 spiagge più belle al mondo:

Baia do Sancho, Fernando de Noronha, Brasile Grace Bay Beach, Providenciales, Turks e Caicos Playa Paraiso, Cayo Largo, Cuba Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Isole della Sicilia Prainhas do Pontal do Atalaia, Arraial do Cabo, Brasile Seven Mile Beach, Grand Cayman Palm/Eagle Beach, Aruba Flamenco Beach, Culebra, Portorico Varadero, Cuba Kleftiko Beach, Milos, Cicladi Siesta Beach, Siesta Key, Florida Radhanagar Beach, Isola di Havelock, Andaman and Nicobar Islands Luskentyre, Isola di Harris, Lewis e Harris, Outer Hebrides Playa de ses Illetes, Formentera, Isole Baleari La Concha Beach, Donostia-San Sebastián, Spagna Saint Pete Beach, Florida Playa Norte, Isla Mujeres Maho Beach, Cruz Bay, St. John Bavaro Beach, Punta Cana, Repubblica Dominicana Woolacombe Beach, Woolacombe, Regno Unito Elafonissi Beach, Elafonissi, Grecia Whitehaven Beach, Whitsunday Island, Isole Whitsunday Cala Mariolu, Baunei, Italia Balos Lagoon, Kissamos, Black Sand Beach, Vik, Islanda

Imperdibile ma difficile il trekking per Cala Mariolu:

