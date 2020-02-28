Cala Mariolu all’ 8° posto tra le spiagge più belle d’Europa, 23ma al mondo!
Cala Mariolu è l’ottava spiaggia più bella d’Europa, ma Cala Mariolu è anche il ventitreesimo arenile più suggestivo al mondo. A certificarlo è TripAdvisor, nelle sue consuete classifiche di inizio anno, costruite in base al numero, alla frequenza e alla qualità delle recensioni ricevute online.
E così in questa classifica spicca al primo posto un’altra meta da favola tutta italiana, la spiaggia dei conigli, mentre al 15° posto compare un’altra perla d’Ogliastra: Cala Goloritzè (che però non riesce a comparire in quella mondiale). Insomma abbiamo già il podio delle spiagge più belle d’Italia 2020.
Cala Mariolu – il cui vero nome in sardo è “Ispuligi de Nie” – guadagna ben 17 posizioni rispetto all’anno precedente! Ecco il commento scelto da Tripadvisor per descriverla:
Natura meravigliosa e acque turchesi. Quando entri in mare, vieni circondato da un’infinità di pesci curiosi. Davvero incantevole!
Poi certo secondo il nostro parere le spiagge sarde sono sottostimate rispetto al loro reale valore, perciò non resta che chi ha vissuto e amato profondamente questi luoghi li recensisca, così che sempre più persone possano conoscerle, visitarle e ammirarle.
D’altronde un tour un gommone tra Cala Mariolu, Cala Goloritzé e Cala Sisine o comunque nel Golfo di Orosei non è una delle cose da fare assolutamente nella vita?
Le 15 spiagge più belle d’Europa:
Dominano Grecia, Spagna e persino il Regno Unito!
- Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Sicilia. Italia
- Kleftiko Beach, Milos, Cicladi, Grecia
- Luskentyre, Isola di Harris, Lewis e Harris, Outer Hebrides, Scozia, Regno Unito
- Playa de ses Illetes, Formentera, Isole Baleari, Spagna
- La Concha Beach, Donostia-San Sebastián, Spagna
- Woolacombe Beach, Woolacombe, Inghilterra, Regno Unito
- Elafonissi Beach, Elafonissi, Grecia
- Cala Mariolu, Baunei, Italia
- Balos Lagoon, Kissamos, Grecia
- Black Sand Beach, Vik, Islanda
- Rhossili Bay, Rhossili, Galles, Regno Unito
- St. Brelade’s Bay Beach, Saint-Brélade, Jersey, Regno Unito
- Simos Beach, Elafonisos, Laconia Region, Grecia
- Playa de Muro Beach, Playa de Muro, Spagna
- Cala Goloritze, Baunei, Italia
Le 25 spiagge più belle al mondo:
- Baia do Sancho, Fernando de Noronha, Brasile
- Grace Bay Beach, Providenciales, Turks e Caicos
- Playa Paraiso, Cayo Largo, Cuba
- Spiaggia dei Conigli, Lampedusa, Isole della Sicilia
- Prainhas do Pontal do Atalaia, Arraial do Cabo, Brasile
- Seven Mile Beach, Grand Cayman
- Palm/Eagle Beach, Aruba
- Flamenco Beach, Culebra, Portorico
- Varadero, Cuba
- Kleftiko Beach, Milos, Cicladi
- Siesta Beach, Siesta Key, Florida
- Radhanagar Beach, Isola di Havelock, Andaman and Nicobar Islands
- Luskentyre, Isola di Harris, Lewis e Harris, Outer Hebrides
- Playa de ses Illetes, Formentera, Isole Baleari
- La Concha Beach, Donostia-San Sebastián, Spagna
- Saint Pete Beach, Florida
- Playa Norte, Isla Mujeres
- Maho Beach, Cruz Bay, St. John
- Bavaro Beach, Punta Cana, Repubblica Dominicana
- Woolacombe Beach, Woolacombe, Regno Unito
- Elafonissi Beach, Elafonissi, Grecia
- Whitehaven Beach, Whitsunday Island, Isole Whitsunday
- Cala Mariolu, Baunei, Italia
- Balos Lagoon, Kissamos,
- Black Sand Beach, Vik, Islanda
Per maggiori info controllate le classifiche delle spiagge più belle su TripAdvisor.
Imperdibile ma difficile il trekking per Cala Mariolu:
Hotel e B&B a buon prezzo a Baunei:
Il punto d’accesso preferito alle perle del golfo di Orosei è l’ Ogliastra, ed è un bene, visto che questo territorio ha strutture ricettive a prezzi più vantaggiosi per il turista rispetto a quelli delle aree turistiche più famose, come quelle galluresi. Scegliete la vostra preferita (ricordatevi di inserire le date del vostro viaggio):
Mappa del golfo di Orosei e delle sue perle:
Copyright: Foto copertina, Cala Mariolu a Baunei, foto di asibiri via photopin licenza cc