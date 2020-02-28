Ogliastra batte Google Maps, adeguate le mappe del colosso californiano: i colossi del web hanno fama di essere irraggiungibili, impossibile contattare l’assistenza o fare una rimostranza, eppure alle volte si dimostrano particolarmente solerti nell’intervenire. Contro ogni pronostico infatti Google Maps ha già aggiornato le proprie mappe ogliastrine, evitando così che decine di escursioni si perdano ancora su carrettiere al limite della praticabilità (sempre che non si posseggano mezzi a 4 ruote motrici).

Cartelli anti Google Maps in Ogliastra:

Ricorderete infatti senz’altro le rimostranze del sindaco di Baunei dello scorso autunno, Google maps aveva promesso di intervenire, anche per lo slancio internazionale che aveva avuto la notizia, ripresa persino sui media anglosassoni. Anche perché il Comune aveva deciso di posizionare cartelli “Anti Google Maps”.

Confesso anche io fui tra quelli che non presero sul serio l’impegno di Google e invece…

Google ha adeguato le sue mappe:

Bene meno di 4 mesi e mezzo dopo Google è già intervenuta, ecco il post del sindaco di Baunei sulla pagina Facebook ufficiale del Comune:

