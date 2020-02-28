Weekend 28, 29 febbraio e 1 marzo 2020, tutti gli appuntamenti e le sfilate da non perdere in Sardegna: sagre ed eventi in Sardegna ai tempi del coronavirus? Diciamo subito che gli eventi locali non stanno subendo grandi modificazioni, eccezion fatta per quelli così grandi da richiedere grandi investimenti finanziari e performer in arrivo anche dalle aree gialle del nord Italia. Ecco quindi che alcuni grandi eventi stanno venendo rinviati, stiamo parlando del “Cartoon Fest” (che doveva essere questo weekend, rinviato a marzo) , di “La Sardegna incontra il mondo” (che doveva essere il prossimo fine settimana ed è stato posticipato a maggio) e della SoloWomenRun (che doveva essere l’8 marzo ed è stata invece rinviata all’ 8 giugno 2020).

In compenso sagre e sfilate del Carnevale in Sardegna continuano come sempre, senza nessun tipo di limitazione o problema. Questo weekend grandi eventi a Nuoro, Gavoi, Bolotana con le grandi sfilate del “Carnevale di Barbagia“, ma è anche il weekend dell’uscita dei Cerbus a Sinnai e dei Mamuthones in trasferta a Villamassargia. Da non perdere anche le grandi sfilate dei carri allegorici previste a Guspini e Marrubiu.

Andiamo adesso a leggere la nostra guida completa agli eventi, feste e sagre da non perdere in questo fine settimana lungo dal 28 febbraio al 1° marzo 2020. Come nostra abitudine gli eventi sono tutti divisi geograficamente e per provincia.

Tutti gli eventi in Sardegna:

— LINK PROVATI E VERIFICATI (contattami subito se noti un errore) —

Qui sotto trovate anche le previsioni meteo dettagliate del weekend e tanti consigli su dove andare a mangiare!

Prima di partire: prima di mettervi in viaggio è importante controllare sempre il link fonte, sono infatti sempre possibili refusi da parte nostra o aggiornamenti da parte degli organizzatori, inoltre gli eventi potrebbero essere stati spostati o annullati senza che noi siamo venuti a saperlo per tempo. Anche negli articoli scritti da noi, fate sempre attenzione alla sezione “Per maggiori informazioni e aggiornamenti“, dove trovate il link al sito o alla pagina Facebook dell’evento o degli organizzatori, oltre ai loro contatti telefonici o email quando disponibili.

Meteo del Weekend in Sardegna:

Dopo le piogge di ieri venerdì e sabato torna l’alta pressione sulla Sardegna, permettendo un tempo più stabile e soleggiato, salvo nubi alte di passaggio. Già domenica però la nostra isola verrà lambita da una perturbazione che provocherà un aumento delle nubi. Piogge però solo da lunedì pomeriggio. Venti sostenuti oggi da Maestrale, domani da sud e domenica da ovest (per maggiori info e aggiornamenti, vi consigliamo di seguire le previsioni meteo di 3BMeteo).

Dove mangiare tra ristoranti, agriturismo, pizzerie e osterie:

Dove mangiare nel weekend: ecco qualche suggerimento per i tanti buongustai che aspettano il weekend per andare fuori a mangiare, dai ristoranti più rinomati agli agriturismo della tradizione, fino ad osterie e pizzerie. Elenco costantemente aggiornato:

Copyright: la foto copertina è una nostra creazione ottenuta unendo parti delle locandine di alcuni degli eventi che abbiamo ritenuto principali per questo weekend.

Vai al Carnevale in Sardegna