Traghetti Sardegna, zero penali con GNV (Grandi Navi Veloci): viviamo un momento difficile a causa del coronavirus Covid-19, in molti non sanno se si ammaleranno o meno, se potranno viaggiare o meno e fanno fatica a organizzarsi. Arriva adesso in aiuto la campagna Zero Penali di GNV.

Nessuna penale per i biglietti comprati entro il 16 marzo 2020:

Da oggi e fino al 16 marzo 2020 è infatti possibile acquistare tutti i viaggi per Sicilia, Sardegna e Albania, con la possibilità di annullare il biglietto senza nessuna penale entro il 31 maggio 2020. L’annullamento deve essere comunque notificato entro 3 giorni dalla partenza.

Sconto del 20% fino al 16 marzo 2020:

L’iniziativa consente ai nostri clienti di pianificare in tutta tranquillità e in pieno relax le proprie ferie e i propri viaggi, approfittando della promozione del 20% di sconto in corso, con la possibilità di ripensarci. Fino al 16 marzo 2020 è infatti possibile prenotare viaggi fino a ottobre 2020 con sconto del 20% su tutte le linee. A partire dalla Sardegna ovviamente, con le confermatissime tratte Genova-Olbia e Genova-Porto Torres.

Cani e animali da compagnia a bordo:

Ricorco che con GNV gli amici a 4 zampe possono viaggiare con i propri padroni in cabine disegnate per entrambi.

Per maggiori info e prenotazioni:

Chiunque sia interessato e voglia prenotare o richiedere maggiori info, potrà rivolgersi alle Agenzie di viaggio, alle biglietterie portuali di GNV e al Contact Center al numero 010 2094591 o via mail info@gnv.it, oppure direttamente sul sito web ufficiale di GNV.