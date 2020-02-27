Volotea, tanti voli a 1 euro da e per Cagliari e Olbia: non possiamo permettere al coronavirus di rivoluzionare le nostre vite, non facciamoci scoraggiare, continuiamo a vivere, ad andare fuori, a lavorare e viaggiare. Poi certo se qualcuno si ammala, nel dubbio, è meglio che stia a casa per evitare di contagiare il proprio prossimo. Bene, precisato questo, vi informiamo che Volotea offre migliaia di voli a 1 euro a tutti i membri del suo club “Megavolotea” per viaggiare sul proprio network europeo di destinazioni, e quindi anche da e per la Sardegna.

Il prezzo dei biglietti proposto di seguito è da considerare a tratta, tasse e costi non opzionali inclusi. Il numero di posti alla tariffa indicata è limitato (quindi potrebbero terminare prima del limite temprale per la conclusione dell’offerta). La tariffa infatti è soggetta a disponibilità ed è valida solo per prenotazioni effettuate entro il 27 febbraio 2020 (incluso, cioè entro oggi), per volare da marzo a giugno 2020. Ricordo peraltro che a quanto pare il coronavirus Covid-19 teme il caldo, che in Sardegna peraltro sta già arrivando.

Voli in offerta a 1 euro da e per Cagliari:

Voli Nazionali:

Cagliari · Venezia 1,00 euro (solo andata)

1,00 euro (solo andata) Cagliari · Verona 1,00 euro (solo andata)

1,00 euro (solo andata) Genova · Cagliari 1,00 euro (solo andata)

Voli Internazionali:

Bordeaux · Cagliari 1,00 euro (solo andata)

· Cagliari 1,00 euro (solo andata) Lione · Cagliari 1,00 euro (solo andata)

· Cagliari 1,00 euro (solo andata) Nantes · Cagliari 1,00 euro (solo andata)

· Cagliari 1,00 euro (solo andata) Strasburgo · Cagliari 1,00 euro (solo andata)

· Cagliari 1,00 euro (solo andata) Tolosa · Cagliari 1,00 euro (solo andata)

Segnaliamo anche altri due voli, a più di un euro, ma comunque in offerta per i membri di Megavolotea:

Cagliari · Hannover 22,61 euro (solo andata)

22,61 euro (solo andata) Cagliari · Praga 22,61 euro (solo andata)

Voli in offerta a 1 euro da e per Olbia:

Voli Nazionali:

Olbia · Milano Bergamo 1,00 euro (solo andata)

1,00 euro (solo andata) Olbia · Napoli 1,00 euro (solo andata)

1,00 euro (solo andata) Olbia · Torino 1,00 euro (solo andata)

1,00 euro (solo andata) Olbia · Verona 1,00 euro (solo andata)

Milano Bergamo · Olbia 1,00 euro (solo andata)

· Olbia 1,00 euro (solo andata) Napoli · Olbia 1,00 euro (solo andata)

· Olbia 1,00 euro (solo andata) Torino · Olbia 1,00 euro (solo andata)

Voli internazionali:

Strasburgo · Olbia 1,00 euro (solo andata)

Olbia · Nantes 1,00 euro (solo andata)

1,00 euro (solo andata) Olbia · Strasburgo 1,00 euro (solo andata)

Per maggiori informazioni e prenotazioni:

Per ulteriori informazioni sui servizi extra, tasse e condizioni visitate il sito volotea.com. L’unico che fa fede.