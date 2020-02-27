Volotea, tanti voli a 1 euro da e per la Sardegna. Ecco tutti i dettagli!
Volotea, tanti voli a 1 euro da e per Cagliari e Olbia: non possiamo permettere al coronavirus di rivoluzionare le nostre vite, non facciamoci scoraggiare, continuiamo a vivere, ad andare fuori, a lavorare e viaggiare. Poi certo se qualcuno si ammala, nel dubbio, è meglio che stia a casa per evitare di contagiare il proprio prossimo. Bene, precisato questo, vi informiamo che Volotea offre migliaia di voli a 1 euro a tutti i membri del suo club “Megavolotea” per viaggiare sul proprio network europeo di destinazioni, e quindi anche da e per la Sardegna.
Il prezzo dei biglietti proposto di seguito è da considerare a tratta, tasse e costi non opzionali inclusi. Il numero di posti alla tariffa indicata è limitato (quindi potrebbero terminare prima del limite temprale per la conclusione dell’offerta). La tariffa infatti è soggetta a disponibilità ed è valida solo per prenotazioni effettuate entro il 27 febbraio 2020 (incluso, cioè entro oggi), per volare da marzo a giugno 2020. Ricordo peraltro che a quanto pare il coronavirus Covid-19 teme il caldo, che in Sardegna peraltro sta già arrivando.
Voli in offerta a 1 euro da e per Cagliari:
Voli Nazionali:
- Cagliari · Venezia 1,00 euro (solo andata)
- Cagliari · Verona 1,00 euro (solo andata)
- Genova · Cagliari 1,00 euro (solo andata)
Voli Internazionali:
- Bordeaux · Cagliari 1,00 euro (solo andata)
- Lione · Cagliari 1,00 euro (solo andata)
- Nantes · Cagliari 1,00 euro (solo andata)
- Strasburgo · Cagliari 1,00 euro (solo andata)
- Tolosa · Cagliari 1,00 euro (solo andata)
Segnaliamo anche altri due voli, a più di un euro, ma comunque in offerta per i membri di Megavolotea:
- Cagliari · Hannover 22,61 euro (solo andata)
- Cagliari · Praga 22,61 euro (solo andata)
Voli in offerta a 1 euro da e per Olbia:
Voli Nazionali:
- Olbia · Milano Bergamo 1,00 euro (solo andata)
- Olbia · Napoli 1,00 euro (solo andata)
- Olbia · Torino 1,00 euro (solo andata)
- Olbia · Verona 1,00 euro (solo andata)
- Milano Bergamo · Olbia 1,00 euro (solo andata)
- Napoli · Olbia 1,00 euro (solo andata)
- Torino · Olbia 1,00 euro (solo andata)
Voli internazionali:
- Strasburgo · Olbia 1,00 euro (solo andata)
- Olbia · Nantes 1,00 euro (solo andata)
- Olbia · Strasburgo 1,00 euro (solo andata)
Per maggiori informazioni e prenotazioni:
Per ulteriori informazioni sui servizi extra, tasse e condizioni visitate il sito volotea.com. L’unico che fa fede.