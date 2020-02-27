Ciclo di Conferenze di Italia Nostra a Cagliari, dedicate alla spiritualità e agli antichi siti di culto della Sardegna: anche quest’anno l’associazione Italia Nostra, con il patrocinio del Comune di Cagliari, dell’Associazione Italiana Geologia e Turismo e dell’Associazione Geoarcheologica Italiana, organizza il Ciclo di Conferenze dedicato alle “Recenti acquisizioni della ricerca archeologica in Sardegna“, che arriva così alla sua sedicesima edizione.

Il tema del ciclo di conferenze di quest’anno è molto ampio e interessante: “Arte, spiritualità, siti di culto e complessi statuari nella preistoria e nella protostoria“. A parlarci delle loro ricerche e acquisizioni provenienti da ritrovamenti archeologici della Sardegna e del Mediterraneo saranno importanti docenti, ricercatori ed esperti delle Università di Cagliari, Sassari e Roma ai quali è affidata la Direzione, la gestione e la responsabilità scientifica dei diversi Musei Archeologici del territorio regionale.

Giovedì, 27 febbraio 2020:

ore 17,30 – Sala Conferenze del SEARCH – Conferenza: “Le forme antropomorfe nell’arte paleolitica“. A cura di Margherita Mussi, del Dipartimento Scienze dell’Antichità dell’ Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

AGGIORNAMENTO: Dopo questo primo incontro, svoltosi regolarmente, gli altri appuntamenti in programma (che vede sotto), sono rinviati a data da destinarsi a causa dell’emergenza coronavirus covid-19. Questo il comunicato ufficiale:

Si informa che, in osservanza delle raccomandazioni del Comitato tecnico-scientifico che si occupa dell’emergenza sanitaria, legata al contagio da coronavirus, volte ad evitare per tutto il Paese manifestazioni che comportino l’affollamento di persone, l’Associazione Italia Nostra, responsabilmente, nell’interesse dei soci, simpatizzanti e cittadini tutti, ha deciso di rinviare la continuazione del Ciclo di conferenze su “Arte, spiritualità, siti di culto e complessi statuari nella preistoria e nella protostoria” a data da destinarsi.

Il ciclo di conferenze si terrà a Cagliari, presso la Sala Conferenze del SEARCH (Sala Espositiva dell’Archivio Storico Comunale) ubicata nel sottopiano del Palazzo municipale di via Roma a Cagliari, ma con ingresso laterale, nel largo Carlo Felice n°2.

