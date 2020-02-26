AGGIORNAMENTO: il Cartoon fest torna a Cagliari nel 2022, ora è UFFICIALE!

Cartoon Fest a Cagliari RINVIATO ancora, tutti i dettagli: fino ad ora abbiamo provato a non parlarvi di coronavirus, perché non volevamo contribuire a creare allarmismo e perché alla fine, per noi che parliamo di eventi e turismo era un po’ una forzatura e non volevamo dare l’idea di voler acchiappare click con tematiche così delicate, che peraltro non padroneggiamo bene.

Ci sono però alcune tematiche che se anche vengono lasciate fuori dalla porta, rientrano dalla finestra, specie quando di parla di grandi eventi con centinaia di artisti e figuranti, alcuni dei quali vengono dalle zone a rischio di Lombardia e Veneto. Insomma per farla breve alcuni eventi stanno per essere rinviati, il primo UFFICIALE è proprio il Cartoon Fest di Cagliari. Così il comunicato ufficiale.

RINVIATO il Cartoon Fest di Cagliari:

In questi giorni di massima attenzione per la diffusione del coronavirus, noi – gli organizzatori del Cartoon Fest – abbiamo monitorato con cura il clima di preoccupazione che si è creato attorno al nuovo virus che si è diffuso presso le popolazioni che vivono nel nord Italia. Alcuni dei 250 performer che animeranno il Cartoon Fest vengono proprio dalle zone più a rischio, in Lombardia e Veneto. Per questo motivo, per garantire la massima sicurezza del pubblico e in attesa di comprendere cosa succederà a livello nazionale – continuano gli organizzatori – abbiamo deciso di rinviare il Cartoon Fest a data da destinarsi, ma comunque entro la fine del mese di marzo. Rimangono invariati il format, i super ospiti e il programma che sono confermatissimi. Abbiamo anche una buona notizia, dopo Cagliari il Cartoon Fest diventa itinerante e si sposterà in altre due importanti città della Sardegna. Il Cartoon fest è un evento troppo bello per viverlo con preoccupazione, vogliamo che sia una super festa, perciò aspettiamo un attimo di essere tutti più sereni. A presto per tutti i dettagli!

Coronavirus, tutti gli aggiornamenti ufficiali:

