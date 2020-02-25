La Sardegna incontra il mondo alla Fiera di Cagliari – POSTICIPATA A MAGGIO

La Sardegna incontra il mondo alla Fiera di Cagliari, ecco tutti i dettagli: tra feste del cioccolato e festival dell’oriente possiamo dire che già da un paio di anni i grandi eventi nazionali hanno scoperto la Sardegna, Cagliari soprattutto.

E anche il 2020 non è da meno, è stato infatti da poco annunciato il grande festival che invaderà i locali della Fiera di Viale Diaz a marzo: “La Sardegna incontra il mondo“. Per la precisione l’appuntamento è per i dine settimana del 14 e 15, 21 e 22 marzo 2020. Più la data di martedì 17 marzo 2020 per festeggiare il giorno di San Patrizio in compagnia del festival dedicato all’Irlanda .

AGGIORNAMENTO: la manifestazione viene ufficialmente posticipata, così come il Cartoon Fest infatti, dovendo arrivare centinaia di persone dalla penisola, anche dalle zone interessate dal coronavirus, gli organizzatori hanno preferito posticipare l’evento per prudenza. Il rinvio è al prossimo mese di maggio, questo è un estratto del comunicato ufficiale degli organizzatori:

Con rammarico siamo costretti ad annunciare lo slittamento della data della Manifestazione Sardegna incontra il mondo che si terrà nel mese di Maggio. Per senso civico e per rispetto della paura di contagio abbiamo deciso grazie alla disponibilità della Fiera della Sardegna, che ringraziamo, di posticipare la data che avrebbe dovuto tenersi a Marzo. Purtroppo anche Cagliari segue il destino di Torino che è stata posticipatata per le stesse cause . Il pubblico sardo dovrà pazientare tre mesi per poter usufruire del più grande festival d’Europa con oltre un milione di visitatori, dodici palchi, 400 artisti e ben 20 diversi format che vanno dal Festival Irlandese a quello Country, dal Latino americano, al That’s America, dall’American Motors al festival Spagnolo per un giro del Mondo a chilometro zero.

Cosa è “La Sardegna incontra il mondo”?

Si tratta di un grande evento, il più grande Festival d’Europa secondo gli organizzatori, con oltre 1 milione di spettatori complessivi nelle precedenti edizioni di Torino, Roma e Napoli.

Cosa c’è a “La Sardegna incontra il mondo”?

Si tratta di un vero e proprio contenitore di festival, eventi e mondi differenti. Con un unico biglietto da 13 euro potrete vivere l’emozione irripetibile di vari festival contemporaneamente:

Festival Country : per immergersi nell’affascinante e irresistibile mondo rurale dei cowboy, dai villaggi di nativi americani alle sparatorie nel saloon del Vecchio West, tra folklore, tradizione, musica, ballo ed enogastronomia country.

: per immergersi nell’affascinante e irresistibile mondo rurale dei cowboy, dai villaggi di nativi americani alle sparatorie nel saloon del Vecchio West, tra folklore, tradizione, musica, ballo ed enogastronomia country. That’s America : un tuffo negli stupendi anni ’50-’90 americani.

: un tuffo negli stupendi anni ’50-’90 americani. American Motor Show : un viaggio nel mondo dei motori americani, le classiche “americanate” dal vivo, con la possibilità di sedersi accanto a piloti professionisti per provare l’ebbrezza di una guida davvero spericolata; con stunt-man professionisti che per la prima volta porteranno a Cagliari il sensazionale numero dell’auto incendiaria che completamente avvolta dalle fiamme sfreccerà eseguendo numeri da capogiro. Ed ancora drifting, supercars, enduro, test drive e le bellissime motor girls e tanto altro ancora.

: un viaggio nel mondo dei motori americani, le classiche “americanate” dal vivo, con la possibilità di sedersi accanto a piloti professionisti per provare l’ebbrezza di una guida davvero spericolata; con stunt-man professionisti che per la prima volta porteranno a Cagliari il sensazionale numero dell’auto incendiaria che completamente avvolta dalle fiamme sfreccerà eseguendo numeri da capogiro. Ed ancora drifting, supercars, enduro, test drive e le bellissime motor girls e tanto altro ancora. Festival Irlandese : con numerose band provenienti unicamente dall’Irlanda che si esibiranno tutti i giorni dalla mattina a tarda sera. e ancora campi celtici, mercatino tipico ed enogastronomia irlandese con la iconica Guinness.

: con numerose band provenienti unicamente dall’Irlanda che si esibiranno tutti i giorni dalla mattina a tarda sera. e ancora campi celtici, mercatino tipico ed enogastronomia irlandese con la iconica Guinness. October Fest : dedicata, manco a dirlo, al folklore e all’enogastronomia Bavarese!

: dedicata, manco a dirlo, al folklore e all’enogastronomia Bavarese! Festival Spagnolo : dedicato al folklore, alla cultura, alla musica e alle le specialità gastronomiche spagnole. Si potrà anche assistere ai coinvolgenti show di flamenco, folklore e concerti dal vivo!

: dedicato al folklore, alla cultura, alla musica e alle le specialità gastronomiche spagnole. Si potrà anche assistere ai coinvolgenti show di flamenco, folklore e concerti dal vivo! Festival dell’America Latina : kermesse dedicata alla musica, alla cultura, il ballo, la gastronomia e il folklore di alcuni paesi più rappresentativi dell’America Latina. Con artisti, animatori e ballerini per scatenarsi al ritmo dei balli latini!

: kermesse dedicata alla musica, alla cultura, il ballo, la gastronomia e il folklore di alcuni paesi più rappresentativi dell’America Latina. Con artisti, animatori e ballerini per scatenarsi al ritmo dei balli latini! Festival Mondiale delle Carni alla griglia : durante il quale si potranno gustare prelibatezze come: Rubia gallega , la carne spagnola più conosciuta; Picanha brasiliana , carne di manzo, tagliata con tecniche particolari e cotta alla brace; Bratwurst , la salsiccia tipica della cucina tedesca; Angus e grigliate miste irlandesi , con le succulente costine immerse nella birra Guinness che gli infonde un sapore unico e speciale; Ribs Texane : una carne che è quasi oggetto di culto: le ribs, ovvero le costine di maiale e di manzo! Maialetto arrosto dalla Sardegna , che nella nostra isola non può mai mancare, per nessuna ragione! Ma anche formaggio, pesce e verdure tutto rigorosamente grigliato!

: durante il quale si potranno gustare prelibatezze come:

E ancora:

il Festival Argentino ,

, il Festival Celtico ,

, i Giochi dal Mondo ,

, il Festival dei Nativi Americani ,

, Etnica ,

, Lo spazio dedicato ai prodotti e alla cultura Sarda

E scusateci se è poco!

Programma completo:

Gli eventi e le attività all’interno di ogni festival saranno numerose, ci si dovrà iscrivere online, presto il via alle prenotazioni.

Noi vi consigliamo di dare un’occhiata sia al programma generale che alla lista degli eventi gratuiti.

Si paga un biglietto?

Si si paga un biglietto d’ingresso di 13 euro (adulti ed ai ragazzi oltre i 10 anni). Il biglietto è “all inclusive”, significa che si può partecipare a tutti gli eventi in contemporanea che compongono “La Sardegna incontra il Mondo”, incluso l’ingresso a tutti i festival in programma.

Riduzioni:

Biglietto ridotto : 8 euro (accompagnatori dei disabili al 100% ed ai ragazzi dai 5 ai 10 anni compiuti);

: 8 euro (accompagnatori dei disabili al 100% ed ai ragazzi dai 5 ai 10 anni compiuti); Biglietto omaggio (entrano gratis i bambini fino ai 5 anni ed ai portatori di handicap con disabilità al 100% certificata da foglio verde o certificato asl)

(entrano gratis i bambini fino ai 5 anni ed ai portatori di handicap con disabilità al 100% certificata da foglio verde o certificato asl) Le comitive devono scrivere a staff@festivaldelmondo.it

Dove si acquistano i biglietti?

I biglietti si acquistano alle casse situate all’ingresso della fiera, durante l’orario di apertura del festival. Si può pagare sia in contanti che con il bancomat o la carta di credito.

I cani possono entrare con il loro proprietario.

Orario di apertura:

Tutti i giorni di apertura: dalle ore 11,00 del mattino alla mezzanotte della sera.

Offerte Hotel e B&B a Cagliari:

Se volete cogliere l’occasione per passare l’intero weekend a Cagliari, queste sono le offerte attualmente disponibili (ricordatevi di selezionare la data di vostro interesse):

Dove si trova la Fiera di Cagliari (mappa):

Per maggiori info e aggiornamenti:

Vi consigliamo di consultare il sito web e la pagina Facebook ufficiali.