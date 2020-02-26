Carrasegare in Barbagia, a Gavoi sfilano le maschere tradizionali (1 marzo 2020)
Carnevale a Gavoi, domenica sfilano le maschere tradizionali della Sardegna, ecco orari, programma e gruppi: si svolgerà nel pomeriggio di domenica 1° marzo 2020 a Gavoi uno dei momenti più importanti del carnevale locale.
Dopo Jovia Lardajola infatti, ecco la sfilata delle maschere tradizionali della Barbagia, con molti dei gruppi più importanti che sfileranno per le vie del paese per il “Carrasegare in Barbagia“.
Programma Sfilata Maschere Tradizionali Gavoi:
Domenica, 1 marzo 2020:
- dalle ore 16,00:
- Sos Mamuthones e Issohadores di Mamoiada
- Sos Urthos e Buttudos di Fonni
- Su Harrasehare Lodinesu di Lodine
- Sa Maschera ‘e Cuaddu di Neoneli
- Su Bundhu di Orani
- Sos Thumbarinos di Gavoi
Dove dormire a Gavoi:
Cartina di Gavoi:
Ecco come arrivare a Gavoi, nel cuore della Barbagia e non lontano da Fonni.
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Vi consigliamo di consultare la pagina Facebook ufficiale dell’evento per tutte le info aggiornate in tempo reale.
Eventi a Gavoi:
- Sortilla de Tumbarinos (febbraio)
- Isola delle Storie di Gavoi (luglio)
- Autunno in Barbagia a Gavoi (ottobre)
- Fungus in Tabula (ottobre/novembre)