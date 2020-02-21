Volotea, ecco la doppia offerta per i clienti Air Italy. E aumenta anche le frequenze su Olbia!

Volotea, offerta o voucher per i clienti Air Italy: è stata una settimana frenetica per quanto riguarda la crisi di Air Italy. La compagnia aerea, pur essendo in liquidazione, ha garantito i collegamenti in continuità territoriale tra l’aeroporto di Olbia e gli scali di Roma Fiumicino e Milano Linate fino al 16 aprile 2020. Oltre tale data subentrerà invece Alitalia. Intanto anche le altre compagnie si muovono per riempire gli spazi lasciati liberi da Air Italy.

Volotea, più posti sugli aerei per la Sardegna:

E così dopo che Ryanair ha aggiunto due rotte da e per la Sardegna, adesso è Volotea che annuncia un aumento delle frequenze e della capacità di trasporto dei suoi voli sulla Sardegna,per la precisione sulle tratte:

Olbia-Torino ,

, Olbia-Milano Bergamo ,

, Olbia-Napoli.

Offerta Volotea per i passeggeri Air Italy:

Ma non solo Volotea ha istituito una speciale tariffa per i clienti di Air Italy che sono rimasti a terra. Infatti tutti i passeggeri in possesso di un booking code Air Italy per volare tra Olbia e Verona, Torino, Bologna, Milano Linate e Milano Malpensa, sia andata sia ritorno, potranno volare con Volotea, tra il 1° aprile e il 31 maggio 2020, alla speciale tariffa di 39,99 Euro a tratta tasse incluse (bagagli esclusi), sulle rotte Olbia-Torino, Olbia-Verona e Olbia-Milano Bergamo, sia in andata sia in ritorno.

Come funziona?

Per utilizzare questa speciale tariffa, i viaggiatori dovranno inviare copia del proprio biglietto Air Italy a Volotea e poter così acquistare i nuovi biglietti con la compagnia low cost iberica, entro e non oltre il 29 febbraio 2020.

Ricordo che un’offerta simile, sempre per i passeggeri di Air Italy, era stata avanzata nei giorni scorsi anche da easyJet.

Codice sconto di 20 euro per chi non ha il biglietto:

Inoltre, per tutti i viaggiatori coinvolti dalla sospensione delle attività di Air Italy che non sono in grado di presentare un biglietto della compagnia, Volotea ha riservato uno speciale voucher sconto di 20 Euro a biglietto andata e ritorno (10 Euro a tratta). Lo speciale sconto sarà utilizzabile anche sulle rotte Volotea tra Olbia e Verona, Torino, Genova, Milano Bergamo e Venezia, sia in andata sia in ritorno, per volare dal 1º aprile al 31 maggio. Anche in questo caso, i biglietti dovranno essere emessi entro e non oltre il 29 febbraio.

Come si utilizza il voucher?

Lo sconto è utilizzabile attraverso i tradizionali canali di vendita Volotea: il sito www.volotea.com e il call center della compagnia.

Per riscattare lo speciale sconto di 20 Euro basterà digitare il codice ITSCONTO nella sezione Codice Sconto all’interno dell’homepage Volotea o comunicarlo al call center durante la prenotazione.