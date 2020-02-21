Weekend 21, 22, 23, 24, 25 febbraio 2020, tutti gli appuntamenti e le sfilate da non perdere in Sardegna: buongiorno e buon carnevale a tutti, eccoci arrivati al weekend più divertente e festoso dell’anno, con una marea di eventi carnevaleschi con l’uscita delle maschere della tradizione, le giostre equestri medievali, le sfilate dei carri allegorici, le feste e serate danzanti, ovviamente in maschera. Per questo motivo abbiamo esteso l’articolo dal weekend, quindi da oggi, fino a martedì grasso. Ecco 5 giorni da vivere tutto d’un fiato!

Non solo gli eventi del Carnevale in Sardegna in realtà (che continuerà fino all’ 8 marzo 2020), ma anche concerti, spettacoli teatrali, serate nei club, eventi sportivi, escursioni e tanto altro ancora in questo articolo, unico come sempre!

Andiamo adesso a leggere la nostra guida completa agli eventi, feste e sagre da non perdere in questo fine settimana lungo dal 21 al 25 febbraio 2020. Come nostra abitudine gli eventi sono tutti divisi geograficamente e per provincia.

Tutti gli eventi in Sardegna:

Qui sotto trovate anche le previsioni meteo dettagliate del weekend e tanti consigli su dove andare a mangiare!

Prima di partire: prima di mettervi in viaggio è importante controllare sempre il link fonte, sono infatti sempre possibili refusi da parte nostra o aggiornamenti da parte degli organizzatori, inoltre gli eventi potrebbero essere stati spostati o annullati senza che noi siamo venuti a saperlo per tempo.

Meteo del Weekend in Sardegna:

Non solo sarà un bel weekend, con cieli in larga parte soleggiati, ma dall’ inizio della prossima settimana le temperature saliranno molto sopra la media del periodo, lasciando spazio a giornate dal tenore primaverile (per maggiori info e aggiornamenti, vi consigliamo di seguire le previsioni meteo di 3BMeteo).

Dove mangiare tra ristoranti, agriturismo, pizzerie e osterie:

Dove mangiare nel weekend: ecco qualche suggerimento per i tanti buongustai che aspettano il weekend per andare fuori a mangiare, dai ristoranti più rinomati agli agriturismo della tradizione, fino ad osterie e pizzerie. Elenco costantemente aggiornato:

