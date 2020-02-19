Sardegna, con Volotea i bambini viaggiano gratuitamente: nuova promozione della compagnia aerea low cost spagnola Volotea, che stavolta offre il viaggio gratis ai minori di 14 anni, ma solo per biglietti acquistati dal 19 al 21 febbraio 2020.

Attenzione però viaggia gratis un solo bambino per ogni adulto, inoltre i posti sono limitati, quindi potrebbero finire anche prima di venerdì. La promozione inoltre non è cumulabile

Quando si può volare gratis?

I voli gratuiti sono disponibili da adesso fino a giugno 2020. Per ulteriori informazioni sui servizi extra, tasse e condizioni visitate il sito di Volotea.

Come trovo i viaggi gratis per i bambini?

Come detto le offerte sono limitate, per trovare i voli con la promozione “Volo libero per bambini“, dovete cercare l’iconcina della famiglia. Questo è uno screenshot che abbiamo appena preso dal sito di Volotea, sulla tratta Cagliari-Torino, come potete vedere i voli gratuiti per bambini a disposizione sono parecchi:

La cosa carina è che se il vostro bambino è al primo volo, avvertendo la compagnia, Volotea gli consegnerà con un “Diploma di Primo Viaggio” in ricordo dell’esperienza.

Quanto costano i voli per gli adulti?

L’offerta è valida anche sui voli da e per la Sardegna, per sapere quali sono le offerte per gli adulti controllate le offerte disponibili sul sito di Volotea!